eilmeldung Milli-Vanilli-Produzent Frank Farian ist tot Stand: 23.01.2024 13:19 Uhr

Der Musikproduzent Frank Farian ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie mit. Bekannt wurde Farian vor allem als Produzent des Duos Milli Vanilli und als Gründer von Boney M.

Der deutsche Popmusik-Produzent und Ex-Schlagersänger Frank Farian ist tot. Er sei im Alter von 82 Jahren zu Hause in Miami gestorben, teilte die Agentur Allendorf Media unter Berufung auf seine Familie mit. Farian stammt aus Kirn an der Nahe, wo er am 18. Juli 1941 als Franz Reuther geboren wurde.

Farian gründete die Disko-Formation Boney M., mit der er mehr als 150 Millionen Tonträger verkaufte, darunter mehr als 60 Millionen Singles. Bekannt ist er unter anderem für Hits wie "Rasputin", "Rivers of Babylon", "Daddy Cool" und "Ma Baker". Bekannt wurde er auch als Produzent des Duos Milli Vanilli.

Mit weltweit insgesamt mehr als 800 Millionen verkauften Tonträgern gilt Farian als der international erfolgreichste Produzent aus Deutschland.