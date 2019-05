Eigentlich hatte Doris Day von einer Karriere als Tänzerin geträumt, doch es sollte anders kommen - zum Glück für Hollywood: Jahrelang begeisterte sie als blonde Leinwand-Schönheit mit Gesangstalent.

Von Nicole Markwald, ARD-Studio Los Angeles

Es ist eines ihrer bekanntesten Lieder: "Que sera, sera" - auf Deutsch vielleicht: "Die Zukunft bringt, was sie will." Doris Day singt es in Alfred Hitchcocks Film "Der Mann, der zu viel wusste" von 1956. Als Schülerin träumte Doris Mary Ann Kappelhoff von einer Karriere als Tänzerin. Ein Autounfall machte diesen Traum zunichte - die Zukunft bringt, was sie will.

In einem Telefoninterview mit dem Sender "Turner Classic Movies" vor fünf Jahren sagte sie, fast zwei Jahre sei das Bein in Gips gewesen - das Aus für ihre Tänzerkarriere. Doch sie habe, während sie im Bett lag, viel Radio gehört und einfach mitgesungen, zum Beispiel bei Ella Fitzgerald. So habe sie das Singen begonnen.

Im Laufe ihrer Karriere nahm Doris Day 29 Alben auf, interpretierte Pop und Jazz. 1945 landete sie ihren ersten Nummer-1-Hit.

Doris Day und Rock Hudson in "Bettgeflüster" (1959).

Bloß kein Schauspielunterricht

Zur Schauspielerei kam sie durch "Casablanca"-Regisseur Michael Curtiz. Nach einem Vorsprechen riet er ihr, sie solle bloß keinen Schauspielunterricht nehmen - und gab ihr 1948 in die "Zaubernächte in Rio" die Rolle einer Sängerin. Da habe sich alles ganz natürlich ineinander gefügt, sagte Day später.

In den 1950er- und 1960er-Jahren war sie ein Erfolgsgarant in Hollywood. Die männlichen Stars standen Schlange, um mit der blonden Schönheit zu drehen: Cary Grant, Frank Sinatra und gleich dreimal Rock Hudson, etwa in "Ein Pyjama für zwei" von 1961.

Und am Ende kriegen sie sich doch

Doris Day passte perfekt in die weichgespülte Hollywood-Erotik dieser Zeit: Blond, süß und unschuldig bis an die Grenze der Naivität. Ihre Filme verfolgten meist das gleiche Muster: Am Anfang ist Doris Day die alleinstehende, meist berufstätige Frau - gerade so emanzipiert, wie das männlich dominierte Hollywood dieser Zeit und seine Drehbuchautoren und Regisseure es zuließen. Und am Ende kriegten sie sich doch.

1968 dann die Überraschung: Mit Mitte 40 beendete Doris Day plötzlich ihre Filmkarriere. Ein Schritt, den sie später bereute.

"Es war dumm von mir, aufzuhören, denn ich liebte das Filmedrehen. Aber ich war verheiratet und dachte, das habe Vorrang. So ein Quatsch."

Der Hollywood-Star Doris Day ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Seit den 1970er-Jahren lebte sie zurückgezogen in dem kleinen kalifornischen Küstenort Carmel. Das Foto zeigt sie im Jahr 1989.

Engagement für den Tierschutz

Sie wollte ihrer Ehe den Vortritt geben. Doch die endet im Desaster. Nachdem ihr dritter Mann starb, stellte sie fest, dass er ihr Vermögen verspekuliert hatte. Sie holte sich einen Teil vor Gericht zurück.

Zwar war sie in den 1970er-Jahren nochmal im Fernsehen zu sehen, doch ihre große Leidenschaft war inzwischen eine andere: Tiere. Sie gründete die "Doris Day Animal Foundation".

Day heiratete noch einmal - und ließ sich 1981 nochmals scheiden. Nun ist Doris Day im Alter von 97 Jahren gestorben.

Hollywoodlegende Doris Day gestorben

Nicole Markwald, ARD Los Angeles

