Die Bundesregierung plant angeblich, deutsche IS-Kämpfer aus dem Irak freizukaufen - für 20 Milliarden Euro, wird auf diversen Webseiten behauptet. Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus.

Von Wulf Rohwedder, tagesschau.de

Zehntausende Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) sind in Syrien und dem Irak inhaftiert, meist in kurdischen Lagern festgehalten. Darunter sind auch etwa 60 bis 70 Deutsche. Eine konsularische Betreuung ist nicht möglich, vielen der Beschuldigten droht die Todesstrafe. Die Bundesregierung ist im diplomatischen Austausch mit dem Irak, um die Vollstreckung von Todesstrafen zu verhindern.

Hierfür soll die irakische Regierung eine massive Gegenleistung verlangt haben, zitierte der ZDF-Journalist Armin Coerper in der Bundespressekonferenz aus einem internen Papier: "Der Irak bietet eine solche Gerichtsbarkeit an; als Gegenleistung dafür stellt man sich etwa 20 Milliarden Euro vor."

Schnell wurden daraus Behauptungen wie: "20 Milliarden Euro deutsches Steuergeld fließen in den Irak, doch für Kinder, alte und Arme hierzulande ist angeblich kein Geld da" oder "der deutschen Regierung ist das Leben der IS-Terroristen pro Kopf rund 333,5 Millionen Euro wert".

Irakisches Rechtssystem überlastet

Die Justiz im Irak ist mit der Verurteilung der IS-Kämpfer überfordert - es stehen nicht genügend Personal, Gerichte und Gefängnisse zur Verfügung. Zudem befindet sich das Land nach den Kämpfen gegen den IS im Wiederaufbauprozess. Schon mehrfach hatte das Land deshalb um Hilfen gebeten. Im Juli gab es in Syrien eine Konferenz zum Umgang mit inhaftierten ausländischen Dschihadisten.

Der Irak geht weiter gegen verbleibende IS-Kämpfer im eigenen Land vor.

Die Todesstrafe verstößt gegen die Europäische Menschenrechtskonvention sowie das deutsche Grundgesetz. Somit ist die Bundesregierung verpflichtet, die Vollstreckung, wenn möglich, zu verhindern. Die Organisation Human Rights Watch (HRW) wirft der irakischen Justiz zudem "planlose Vorgehen und grassierende Verfahrensfehler" vor, Menschenrechtler sprechen von Folter und erzwungenen Geständnissen.

Zahlenspiele aus Bagdad

Die Forderung nach 20 Milliarden Euro, sollte sie tatsächlich existieren, wären jedoch eine unverhältnismäßig hohe Summe. 2017 hatte das Land im Zuge der bilateralen Zusammenarbeit insgesamt etwa 474 Millionen Euro von Deutschland erhalten. Nur Syrien bekam mit gut 780 Millionen Euro mehr.

Der britische "Guardian" berichtet indes von ähnlichen Forderungen des Iraks an die USA: Demnach verlangt Bagdad einmalig zehn Milliarden Dollar (neun Milliarden Euro) sowie eine Milliarde Dollar (900 Millionen Euro) pro Jahr dafür, dass sie sämtliche mutmaßliche IS-Kämpfer, irakische wie ausländische, im Land internieren. Dies würde mehrere Zehntausend Menschen betreffen - so gesehen wäre eine Forderung von 20 Milliarden Euro für eine zweistellige Anzahl von deutschen IS-Kämpfern absurd.

Laut den "Guardian" sehen die Regierungen in London und Washington die genannten Summen eher als Zeichen dafür, dass der Irak sich des politischen und sicherheitstechnisch hochsensiblen Problems der IS-Kämpfer im eigenen Land entledigen will.

Auswärtiges Amt dementiert finanzielle Angebote

Im ZDF-Beitrag von Armin Coerper wurden inzwischen andere Zahlen genannt: Demnach verlangt der irakische Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi einmalig 100 Millionen Dollar (90 Millionen Euro) und zehn Millionen Dollar (neun Millionen Euro) pro deutschen IS-Kämpfer sowie jährlich zwei Millionen Dollar (1,8 Millionen Euro) für jeden Inhaftierten. Zum Vergleich: In Deutschland kostet ein Haftplatz etwa 130 Euro pro Tag, also 47.500 Euro im Jahr. In Hochsicherheitsgefängnissen kann es deutlich mehr sein.

Das Auswärtige Amt bestätigte gegenüber tagesschau.de, dass die Bundesregierung bei der Strafverfolgung für deutsche mutmaßliche IS-Anhänger im Austausch mit internationalen und auch regionalen Partnern stehe. Eine finanzielle Unterstützung durch die Bundesregierung an den Irak sei aber nicht Gegenstand dieser Gespräche.

Selbst wenn sich die Bundesregierung auf finanzielle Forderungen einließe, wäre es kein "Freikaufen" der IS-Kämpfer, wie es auf verschiedenen Webseiten behauptet wird: Die irakische Regierung würde im Gegenzug den Prozess im eigenen Land führen und die Angeklagten bei einer Verurteilung dort inhaftieren.