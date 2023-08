faktenfinder Nach Prigoschin-Absturz Falsche Inhalte stiften zusätzlich Verwirrung Stand: 25.08.2023 14:22 Uhr

Im Zusammenhang mit dem abgestürzten Wagner-Privatjet kursieren falsche Inhalte im Netz. Ein millionenfach geschautes Video zeigt nicht den Absturz des Prigoschin-Flugzeuges, sondern eines Flugzeugs der russischen Luftwaffe.

In den Sozialen Netzwerken kursieren mehrere Aufnahmen, die den Absturz des Privatjets zeigen sollen, in dem sich auch der russische Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin befunden haben soll. Doch nur eines der Videos zeigt den tatsächlichen Flugzeugabsturz vom Abend des 23. August, an dessen Bord sich Prigoschin nach Angaben der russischen Luftfahrtbehörde befunden haben soll. Wohl keiner der zehn Insassen hat den Absturz überlebt.

Ein in dem Kontext weit verbreitetes Video zeigt ein Flugzeug, das brennend vom Himmel fällt und das Szenario angeblich zeigen soll. Doch das Video ist mehrere Wochen alt und zeigt nicht den aktuellen Absturz.

Falsches Video wurde millionenfach angeschaut

Es wurde auf Facebook, dem Kurznachrichtendienst X sowie auf TikTok vielfach geteilt und millionenfach angeschaut. Auch der ukrainische Regierungsberater Anton Geraschchenko teilte das Video kurz nach Bekanntwerden des Flugzeugabsturzes auf X mit den Worten: "Ein Video ist aufgetaucht, das angeblich den Moment des Absturzes des Flugzeugs von Prigoschin zeigt". Alleine dieser Post wurde 2,4 Millionen mal angezeigt.

Zudem kursieren zahlreiche Zusammenschnitte verschiedener vermeintlicher Aufnahmen des Absturzes, wo auch dieses Video gezeigt wird. Auch die Wochenzeitung "Die Zeit" verwendete laut "Correctiv" Ausschnitte des falschen Videos in Instagram- und TikTok-Beiträgen, fügte jedoch später einen Hinweis hinzu, dass das Video nicht aktuell sei.

Video zeigt anderen Flugzeugabsturz

Das Video ist bereits Ende Juni im Zusammenhang mit einem Flugzeugabsturz in der russischen Region Woronesch während des Wagner-Aufstands verbreitet worden. Laut dem russischen Medienunternehmen Fontanka zeigt das Video den Absturz eines Flugzeugs der russischen Luftwaffe vom Typ Iljuschin IL-22M in der Nähe von Kantemirowka. Berichten zufolge wurde es von den Wagner-Söldnern abgeschossen.

Auf dem aserbaidschanischen YouTube Kanal "Kanal 13" ist dasselbe Video unter dem Titel "Verlust der Iljuschin Il-22M beeinträchtigt russische Luft- und Landoperationen" zu finden. Datiert ist es auf den 01. Juli.

Das derzeit kursierende Video ist bereits vor einigen Wochen auf unterschiedlichen Plattformen hochgeladen worden. Am 01. Juli beispielsweise auf dem YouTube-Kanal "Kanal 13".

Auch ein Account, der auf militärische Open-Source-Intelligence (OSINT) Recherche spezialisiert ist, postete am 25. Juni verschiedene Aufnahmen der Absturzstelle sowie des Absturzes.

Manipulierter RT-Artikel

Neben dem dekontextualiserten Videomaterial kursieren noch weitere falsche Inhalte im Netz. So verbreitete sich etwa der Screenshot eines vermeintlichen Artikels des russischen Staatssenders RT. Der Online-Artikel von RT soll behaupten, dass der Pilot des abgestürzten Flugzeugs eine durch eine Impfung verursachten Herzmuskelentzündung gehabt und ein Herzinfarkt möglicherweise zum Crash geführt habe.

Der Screenshot ist jedoch gefälscht, der Artikel wurde so nicht bei RT veröffentlicht. Tatsächlich hat RT einen Artikel mit der Überschrift veröffentlicht: "Wagner-Chef unter den Passagieren des abgestürzten Flugzeugs". In dem Artikel wird dasselbe Foto verwendet, wie auf dem Screenshot zu sehen ist, der Inhalt ist jedoch ein anderer.

Ein schlechter Scherz?

BBC-Journalist Shayan Sardarizadeh schreibt auf dem Kurznachichtendienst X, dass der gefälschte Screenshot ursprünglich als Scherz verbreitet wurde.

Ein Scherz, der wohl nicht mehr so schnell einzufangen ist. Denn der Screenshot verbreitet sich weiterhin rasant und wurde tausendfach gesehen.

Falsche Informationen und Videos führen zu noch mehr Spekulationen und sorgen für Verwirrung in einer derzeit ohnehin nicht eindeutig zu klärenden Lage.