Nach Flugzeugabsturz Putin bestätigt indirekt Tod Prigoschins Stand: 24.08.2023 20:18 Uhr

Der Tod von Wagner-Chef Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz ist noch nicht offiziell bestätigt, Russlands Präsident Putin kondolierte aber bereits den Angehörigen. Prigoschin sei ein "fähiger" Mann gewesen, der "schwere Fehler" begangen habe.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den mutmaßlichen Tod des Chefs der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, bei einem Flugzeugabsturz indirekt bestätigt. In einer im Fernsehen übertragenen Sitzung kondolierte er Prigoschins Familie und sprach in der Vergangenheitsform: "Er war ein Mensch mit einem komplizierten Schicksal, und er hat schwere Fehler gemacht." Zugleich habe der Geschäftsmann und Söldnerchef Ergebnisse erzielt - für sich wie für die gemeinsame Sache, sagte Putin russischen Nachrichtenagenturen zufolge.

Am Tag nach dem Absturz des Privatjets gab es viele Trauerbekundungen in Russland. Zugleich mehrten sich Spekulationen zur Ursache. So berichtete unter anderem der russische Telegram-Nachrichtenkanal "Shot" unter Berufung auf Ermittlerkreise, dass der Absturz womöglich durch eine Bombe im Bereich des Fahrgestells ausgelöst worden sei. Zuvor hatte der Prigoschin nahe stehende Kanal "Grey Zone" die Version verbreitet, die Maschine sei von der russischen Luftabwehr abgeschossen worden. Die Autoren schrieben diesbezüglich von Mord.

Prigoschin war ein "talentierter Mensch"

Eine offizielle Identifizierung der insgesamt zehn Absturzopfer durch russische Behörden steht indes noch aus. Putin formulierte vorsichtig, dass ersten Erkenntnissen zufolge am Vorabend ein Flugzeug mit Angehörigen der Privatarmee Wagner abgestürzt sei. Wagner habe einen wichtigen Beitrag in den Kämpfen in der Ukraine geleistet, der nicht vergessen werde.

Putin sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Er kündigte eine umfassende Aufklärung des Absturzes an. Diese habe bereits begonnen, werde aber eine Zeit lang dauern, sagte er bei einem Treffen mit dem russischen Verwaltungschef von Donezk, Denis Puschilin. Er selbst habe Prigoschin, einen "talentierten Menschen", seit den 1990er-Jahren gekannt.

Trauer und Wut bei Prigoschins Anhängern

Prigoschins Anhänger reagierten mit Trauer und Wut auf die Nachricht vom mutmaßlichen Tod des 62-Jährigen. Am Café "Patriot" in St. Petersburg, das viele Einwohner der Stadt mit Prigoschin und seiner Wagner-Truppe verbinden, seien massenhaft Blumen niedergelegt worden, berichtete die Tageszeitung "Kommersant". Auch aus anderen russischen Städten wie Nowosibirsk wurde von Trauer- und Gedenkaktionen berichtet.

US-Kreise vermuten Abschuss durch Rakete

Die USA gehen Insidern zufolge von einer Rakete als wahrscheinlichen Grund für den Flugzeugabsturz aus, bei dem der russische Söldnerchef mutmaßlich ums Leben kam. Die Luftabwehr-Rakete sei offenbar von innerhalb Russlands abgefeuert worden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei Personen, die namentlich nicht genannt werden wollten. Allerdings handle es sich um frühe und vorläufige Erkenntnisse, betonten sie. Eine russische Stellungnahme dazu gibt es noch nicht.