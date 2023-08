Prigoschin soll tot sein Was wir über den Absturz wissen - und was nicht Stand: 24.08.2023 07:27 Uhr

Nach Angaben der russischen Luftfahrtbehörde war Söldner-Chef Wagner an Bord des in Russland abgestürzten Privatjets. Alle zehn Insassen sollen tot sein. Doch vieles ist noch unklar - auch, ob Prigoschin dabei ums Leben kam.

Was ist passiert?

In der russischen Region Twer ist am Mittwochabend in der Nähe des Dorfes Kuschenkino ein Privatjet abgestürzt. Nach offiziellen Angaben gehört er dem Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin. Das russische Katastrophenschutzministerium meldete, dass sich zehn Menschen an Bord befanden: sieben Fluggäste und drei Besatzungsmitglieder. Laut der Nachrichtenagentur Tass war das Flugzeug auf dem Weg von Moskau nach Sankt Petersburg. Wenige Minuten nach dem Start des Flugzeugs soll der Kontakt zu der Besatzung abgebrochen sein.

War Wagner-Chef Prigoschin an Bord?

Rosawiazija, die russische Luftfahrtbehörde, bestätigte wenige Stunden nach dem Absturz offiziell, dass sich auch der Chef der Söldnergruppe Wagner an Bord der Maschine befunden habe. Auch dessen Stellvertreter und Mitbegründer der Wagner-Gruppe, Dmitri Utkin, habe zu den Passagieren gezählt.

Ein Sprecher der von Moskau eingesetzten Verwaltung in der ukrainischen Region Saporischschja, Wladimir Rogow, sagte, auch ihm sei von Wagner-Leuten versichert worden, dass Prigoschin und dessen enger Vertrauter Utkin an Bord gewesen seien, als die Maschine abstürzte.

Ist Prigoschins Tod bestätigt?

Schnell war bekannt geworden, dass Prigoschins Name auf der Passagierliste für den Flug mit dem Privatjet stand. Als erstes hatte dann der der Wagnergruppe nahestehende Telegram-Kanal "Grey Zone" verbreitet, Prigoschin sei bei dem Absturz gestorben. Auch der russische Zivilschutz teilte mit, alle zehn Insassen seien ums Leben gekommen.

Eine amtliche Bestätigung oder eindeutige Belege für den Tod des Chefs der Privatarmee Wagner und langjährigen Vertrauten von Kremlchef Wladimir Putin gibt es bislang allerdings nicht.

ARD-Korrespondentin Ina Ruck sagte im Gespräch mit den tagesthemen mit Blick auf die von Russland veröffentlichte Liste, man habe alle zehn Namen gesehen. "Das gilt vielen als Bestätigung, dass Prigoschin an Bord war. Aber eine wirkliche Bestätigung, dass er da ums Leben gekommen ist, haben wir nach wie vor nicht."

Was ist über die Absturzursache bekannt?

Die Luftfahrtbehörde teilte mit, der Absturz in der Region Twer nördlich von Moskau werde untersucht. In der ländlichen Gegend gibt es keine Flugplätze, wo die Maschine hätte sicher landen hätte können. Der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge befindet sich die Absturzstelle fast 300 Kilometer von der Hauptstadt entfernt.

Noch gibt es keine offizielle Erklärung, wie es zu dem Absturz kommen konnte. Der zur russischen Polizei gehörende Telegram-Kanal "Baza" meldete unter Berufung auf die Internetseite flightradar24.com, dass das Flugzeug vor dem Absturz nicht in den Sinkflug übergegangen sei - es verschwand vom Radar, als es an Höhe gewann.

Könnte es kein Unfall gewesen sein?

Es soll eine Explosion an Bord gegeben haben, die Leichen seien sehr stark verbrannt sein, so ARD-Korrespondentin Ruck im Gespräch mit den tagesthemen. Es werde sicherlich noch dauern, bis es eine Identifizierung geben könne. Aus Kreisen der Wagner-Gruppe werde der Vorwurf erhoben, es habe sich um einen Anschlag gehandelt, "ausgeübt von Verrätern Russlands".

"Grey Zone" und einige Militärblogger verbreiteten die These, dass der Absturz kein Unfall gewesen sei. "Grey Zone" sprach von einem Abschuss durch die russische Flugabwehr. Überprüfen lassen sich diese Behauptungen nicht.

Auch der kremltreue russische Fernsehsender Zargrad stellte den Verdacht eines Mordkomplotts gegen Prigoschin in den Raum. Er gab aber dem ukrainischen Militärgeheimdienst die Schuld am Absturz des Flugzeugs.

Wie hat Kiew reagiert?

ARD-Korrespondent Vassili Golod sagte, in Kiew sei die Nachricht über den Flugzeugabsturz mit Interesse, aber auch mit Zurückhaltung aufgenommen worden. Das liege vor allem daran, dass es noch immer viele ungeklärte Details und Fragezeichen gebe, aber auch daran, dass Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine immer wieder bewusst Lügen und Falschinformationen einsetzte und Nachrichten aus Moskau deshalb ganz grundsätzlich mit einer gehörigen Portion Skepsis aufgenommen werden.

Zuvor hatte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak auf der ehemals als Twitter bekannten Plattform X allerdings von einer "demonstrativen Beseitigung" des Wagner-Kommandos gesprochen.