analyse Russische Luftfahrtbehörde Prigoschin an Bord von abgestürztem Flugzeug Stand: 23.08.2023 22:42 Uhr

Der Chef der Söldner-Gruppe Wagner, Prigoschin, ist wahrscheinlich tot. Laut russischer Luftfahrtbehörde befand er sich an Bord eines Flugzeuges, das in der Region Twer abstürzte. Auch die Nummer zwei der Wagner-Gruppe, Utkin, soll zu den Insassen gezählt haben.

Wenige Stunden nach einem Flugzeugabsturz in der russischen Region Twer hat die Luftfahrtbehörde des Landes offiziell bestätigt, dass sich auch der Chef der Söldnergruppe Wagner an Bord der Maschine befunden hat. Auch dessen Stellvertreter und Mitbegründer der Wagner-Gruppe, Dmitri Utkin, habe zu den Passagieren gezählt. Zuvor hatte die Luftfahrtbehörde lediglich von zehn Passagieren an Bord gesprochen: sieben Fluggäste und drei Crewmitglieder. Vermutlich habe keiner der Insassen den Absturz überlebt.

Schnell war bekannt geworden, dass Prigoschins Name auf der Passagierliste für den Flug mit dem Privatjet stand. Als erstes hatte dann der Telegram-Kanal "Grey Zone" verbreitet, Prigoschin sei bei dem Absturz gestorben. Über den Kanal verbreiten die Wagner-Gruppe und in der Vergangenheit auch Prigoschin selbst Nachrichten. In dem Post wurde Prigoschin als "wahrer Patriot" Russlands bezeichnet, der durch die Hand von "Verrätern" getötet worden sei.

Laut der Nachrichtenagentur Tass befand sich das Flugzeug vom Typ Embraer Legacy auf dem Weg von Moskau nach Sankt Petersburg - der Heimatstadt von Prigoschin und dem Sitz der Zentrale der Wagner-Gruppe. Wenige Minuten nach dem Start des Flugzeugs soll der Kontakt zu der Besatzung abgebrochen sein. In der Region Twer nahe des Ortes Kuschenkino sei die Maschine abgestürzt. Laut Luftfahrtbehörde wurden bereits Untersuchungen rund um den Absturz eingeleitet.

US-Präsident Biden zu Absturz gebrieft

Aus dem Weißen Haus hieß es, US-Präsident Joe Biden werde über die Meldungen zu dem Absturz auf dem Laufenden gehalten. Vor der Bestätigung, dass Prigoschin sich in dem Flugzeug befand, zitierte Reuters Biden mit den Worten, dass Prigoschins Tod ihn nicht überraschen würde. Und der US-Präsident soll demnach hinzugefügt haben, in Russland geschehe wenig, hinter dem nicht der russische Präsident Wladimir Putin stehe.

Aufnahmen sollen Prigoschin vor Kurzem bei Afrika-Einsatz gezeigt haben

Zuletzt war im Internet ein Video von Söldner-Anführer Prigoschin aufgetaucht, das ihn seinen eigenen Worten zufolge in Afrika zeigen soll, wo er und seine Kämpfer an einem Aufklärungseinsatz beteiligt seien. Auch die Authentizität dieser Aufnahmen konnte nicht unabhängig überprüft werden. Die Söldner sind in mehreren afrikanischen Ländern wie Mali aktiv.

Prigoschin rief Kämpfer zum Aufstand auf

Zuvor hatte die Wagner-Truppe an der Seite des russischen Militärs im Krieg gegen die Ukraine gekämpft und war unter anderem entscheidend an der Eroberung der heftig umkämpften Stadt Bachmut beteiligt.

Ende Juni rief Prigoschin zum Aufstand gegen die russische Militärführung auf, nachdem er dieser wiederholt in immer schärferem Ton Versagen vorgeworfen hatte. Ausdrücklich richte sich die Rebellion seiner Truppen, die über die russisch-ukrainische Grenze nach Russland einmarschierten und dort unter anderem die südrussische Millionenstadt Rostow besetzten, nicht gegen Putin. Prigoschin selbst gab damals an, seine Kämpfer seien bis auf 200 Kilometer an Moskau herangerückt, bevor der Wagner-Chef selbst das Ende des Aufstandes ausrief.

Prigoschin ging anschließend ins Exil nach Belarus, angeblich eine Vereinbarung zwischen ihm und dem Kreml. Bereits Anfang Juli tauchten jedoch erste Meldungen auf, der Wagner-Chef und einst enge Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei nach Sankt Petersburg zurückgekehrt.

Vom Gefängnis zum Geschäftsmann

Noch zu Sowjetzeiten verbrachte Prigoschin wegen Raubes, Betrugs und weiterer Delikte neun Jahre im Gefängnis. in den 1990er-Jahre folgte eine Karriere als Restaurantbesitzer und Caterer in St. Petersburg. Zu den Gästen seines Restaurants zählte auch Putin, als Caterer belieferte Prigoschin auch staatliche Einrichtungen - was ihm letztlich den Spitznamen "Putins Koch" einbrachte. Er soll auch der Geschäftsmann hinter den Trollfabriken in St. Petersburg gewesen sein, die über soziale Netzwerke Einfluss auf westliche Länder zu nehmen versuchten.

Ab dem Jahr 2012 soll Prigoschin an der Gründung der Wagner-Gruppe beteiligt gewesen sein. Lange stritt er allerdings ab, mit den Söldner-Truppen in Verbindung zu stehen. Wer ihn mit der Söldnerfirma Wagner und deren Einsätzen in Afrika, Syrien und dem Donbass in Verbindung brachte, den verklagte er. Auch die russische Staatsführung dementierte lange Zeit, dass Wagner-Kämpfer für sie im Einsatz seien. Erst Ende September 2022 bekannte sich Prigoschin dazu, Wagner gegründet zu haben, um Söldner in den Donbass und in arabische Staaten, nach Afrika und Lateinamerika zu schicken. Diese "Jungs" seien zu einer "Säule des Vaterlands" geworden.