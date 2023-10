faktenfinder Explosion in Krankenhaus Was für die Version der israelischen Armee spricht Stand: 18.10.2023 14:10 Uhr

Wer ist verantwortlich für die Explosion in einem Krankenhaus in Gaza? OSINT-Recherchen legen nahe, dass Israels Version stimmen könnte. Dafür wurden Aufnahmen und Videos ausgewertet.

"Ein misslungener Raketenabschuss der Terrororganisation Islamischer Dschihad traf das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza-Stadt", schreibt der Account der israelischen Armee (IDF) beim Kurzmitteilungsdienst X (früher Twitter) nach der Explosion im Al-Ahli-Krankenhaus im Gazastreifen. Dazu teilte die IDF ein Video, das die Version beweisen soll.

Sogenannte OSINT-Experten, die mit öffentlich zugänglichen Quellen (Open Source Intelligence) wie Bildmaterial aus sozialen Netzwerken oder Online-Kartendiensten arbeiten, haben daraufhin versucht, die von der IDF angeführten Beweise zu verifizieren. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die Version der israelischen Armee sehr wahrscheinlich ist.

Videos deuten auf palästinensische Rakete hin

Es gibt mehrere Aufnahmen von gestern Nacht, die einen massiven Raketenbeschuss aus dem Norden des Gazastreifens in Richtung Israel zeigen. Auf einem Video ist zu sehen, wie kurze Zeit nach der Raketensalve eine große Explosion stattfindet. Ob es sich dabei um eine fehlgeleitete Rakete von militanten Palästinensern handelt, wie die IDF behauptet, lässt sich dadurch allerdings nicht zweifelsfrei belegen.

In einem weiteren Video ist jedoch der Raketeneinschlag besser zu sehen, zudem wird hier auch der Ort deutlicher. Die Rakete, die zu der Explosion im Krankenhaus geführt hat, scheint dabei zunächst in der Luft zu explodieren, kurze Zeit später sind zwei Explosionen am Boden zu sehen. Eine kleinere etwas weiter entfernt vom Krankenhaus, eine größere dann in unmittelbarer Nähe.

Bestimmen lässt sich das anhand der auffälligen Solaranlage des Gebäudes, das sich neben dem Al-Ahli-Krankenhaus befindet. Es ist durch die hell leuchtenden Flammen gut zu erkennen und deckt sich mit Bildern von Online-Kartendiensten.

Was mit der Rakete in der Luft passiert ist, lässt sich anhand der Bilder nicht eindeutig bestimmen. Der dänische OSINT-Experte Oliver Alexander schreibt auf X, dass der Raketenmotor versagt haben könnte. Daraufhin könnte die Rakete in zwei Teile zerbrochen sein. Der Raketenmotor könnte dann die kleinere Explosion verursacht haben, der Sprengkopf die größere am Krankenhaus. Andere halten es auch für möglich, dass die Rakete abgefangen wurde.

Explosion offenbar auf dem Parkplatz

Die israelische Armee veröffentlichte in ihrem Video zudem Luftaufnahmen von dem Krankenhaus zwei Tage vor der Explosion und unmittelbar danach. Dort ist zu sehen, dass offenbar vor allem der Parkplatz des Krankenhauses Spuren einer Explosion zeigt. Mehrere Autos auf dem Gelände wirken stark beschädigt.

Auch das deckt sich mit Bildern und Videos, die von dem Krankenhaus nach der Explosion in sozialen Netzwerken kursieren. In mehreren Videos ist der Parkplatz zu sehen, auf dem Autos zum Teil komplett ausgebrannt sind. Ein Auto wurde aufgrund der Explosion offenbar auf das Dach gedreht.

Es sei kein typischer Krater zu sehen, wie er sonst bei israelischen Luftangriffen entstehe, teilte die IDF in ihrem Video mit. Diese Darstellung stimmt mit den Bildern ebenfalls überein, ein größerer Krater ist in keinem der Videos aus den sozialen Netzwerken zu erkennen. Lediglich an einer Stelle ist der Boden deutlich dunkler und weist Schäden auf. Ob das infolge der Explosion passierte, lässt sich jedoch nicht eindeutig verifizieren.

Zweifel an Version der Hamas

Insgesamt sind aufgrund der bislang vorhandenen Bilder und Videos Zweifel an der Version der militant-islamistischen Hamas angebracht, die kurz nach der Explosion eine israelische Rakete für den Angriff verantwortlich machte und von etwa 500 Todesopfern sprach. Bereits kurze Zeit später hatte es daraufhin in mehreren Städten weltweit pro-palästinensische Kundgebungen gegeben.

Es gab innerhalb kurzer Zeit zudem mehrere Falschmeldungen im Zusammenhang mit der Explosion. So wurde ein Screenshot eines Facebook-Beitrags des vermeintlichen IDF-Kanals auf Arabisch geteilt, in dem die IDF angeblich geschrieben hatte, dass beschlossen wurde, das Krankenhaus zu bombardieren. Die Facebook-Seite wird jedoch nicht von der IDF betrieben.

Auch ein gefälschtes Zitat aus dem "Wall Street Journal" wurde verbreitet, in dem fälschlicherweise behauptet wurde, dass die Explosion im Krankenhaus von einer Bombe aus US-amerikanischer Produktion verursacht wurde.