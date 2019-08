Die AfD Sachsen schreibt bei Facebook, die Polizei würde intern vor Ausschreitungen bei der "Unteilbar"-Demonstration in Dresden warnen. Die Dresdner Polizei erwartet einen friedlichen Verlauf.

Von Konstantin Kumpfmüller, ARD-faktenfinder

Die Polizeidirektion Dresden widerspricht Behauptungen der sächsischen AfD. Diese hatte bei Facebook geschrieben, dass die Polizei intern vor Ausschreitungen aus dem Umfeld der Demonstration "Unteilbar" warnen würde. Das Bündnis "Unteilbar" hatte unter dem Motto "Für eine offene und freie Gesellschaft - Solidarität statt Ausgrenzung" zur einer Demonstration am 24. August in Dresden aufgerufen.

In dem Post kritisiert die AfD, dass in einer Zeitschrift für die Demonstration geworben werde, die vom sächsischen Sozialministerium mitfinanziert werde. Der Pressesprecher der sächsischen AfD, Andreas Harlaß, spricht von "ominösen islamischen Zeitschriften", in denen "für linke und möglicherweise gewaltaffine Demonstrationen geworben" werde.

Polizei erwartet friedlichen Verlauf

Auf Twitter wurde die Polizei Sachsen auf den Beitrag aufmerksam gemacht und teilte mit, dass sie - nach Rücksprache mit der Polizeidirektion Dresden - von einem friedlichen Verlauf der Versammlungslage der Demonstration "Unteilbar" ausgehe. Ausschreitungen würden keine erwartet. "Insofern können wir dem Post widersprechen."

Die AfD Sachsen bleibt bisher dennoch bei ihrer Aussage. Dem ARD-faktenfinder teilte Harlaß mit, die Information basiere auf persönlichen Gesprächen.

Auf Nachfrage bestätigte die Polizeidirektion Dresden jedoch, dass sie keine Ausschreitungen erwarte. Die Aussagen zu persönlichen Gesprächen Polizeibeamter mit der AfD wollte die Polizei nicht kommentieren.