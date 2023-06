liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ IAEA besorgt über Wasserstand des Stausees ++ Stand: 12.06.2023 05:51 Uhr

Die Atomenergiebehörde IAEA hat sich besorgt über den Wasserstand des Stausees beim Akw Saporischschja gezeigt. Eine Sanktionsliste wurde vom ukrainischen Präsident Selenskyj erweitert. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Angesichts der Zerstörung von durch westliche Verbündete gelieferten Panzern bei russischen Angriffen werden in der Ukraine erneut Rufe nach einer stärkeren Unterstützung insbesondere aus Deutschland laut. "Die ukrainische Armee braucht am dringendsten viel mehr westliche Kampfpanzer, Schützenpanzer und weitere gepanzerte Fahrzeuge", sagte der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk dem Berliner "Tagesspiegel". "Jeder Leopard 2 ist für die entscheidende Offensive buchstäblich Gold wert", ergänzte der ehemalige ukrainische Botschafter in Berlin.

Aus seiner Sicht sei die Bundeswehr in der Lage, mehr als die bereits gelieferten 18 Stück aus ihrem Bestand von mehr als 300 zur Verfügung zu stellen, sagte Melnyk. Die aktuelle Zahl könne "verdreifacht werden, ohne die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu gefährden". Melnyk bat außerdem darum, der ukrainischen Armee "weitere 60 Marder-Schützenpanzer" zu überlassen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat weitere 178 Menschen auf eine Sanktionsliste gesetzt, die "dem Bösen dienen, zu dem der russische Staat geworden ist". Das teilte er in einer Videobotschaft mit. Es gehe um Verantwortliche, die Freiheiten zerstört hätten und eine Schlüsselrolle spielten bei Repressionen in den besetzten Gebieten der Ukraine und in Russland selbst. Jeder "Komplize der russischen Diktatur" werde zur Verantwortung gezogen, versprach er.

Zugleich wies Selenskyj auf Erfolge im Krieg gegen Russland hin. So seien einmal mehr durch Verhandlungen 95 ukrainische Kämpfer aus russischer Gefangenschaft freigekommen. Er lobte auch das offensive Vorgehen der ukrainischen Streitkräfte gegen die russischen Besatzer.

Die Atomenergiebehörde IAEA dringt nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms auf einen breiteren Zugang zur Umgebung des Kernkraftwerks Saporischschja. Der Wasserstand des Damms sei am Wochenende zwar etwa einen Tag lang stabil gewesen, erklärte IAEA-Chef Rafael Grossi. "An anderen Stellen des riesigen Stausees sinkt der Pegel jedoch weiter, was zu einer möglichen Differenz von etwa zwei Metern führt."

Die Höhe des Wasserspiegels sei ein wichtiger Parameter für die weitere Funktionsfähigkeit der Wasserpumpen. Das Wasser aus dem Stausee wird IAEA-Angaben zufolge zur Kühlung der sechs Reaktoren der Anlage und zur Lagerung abgebrannter Brennelemente verwendet.

Bei der Evakuierung von Zivilisten aus dem Überschwemmungsgebiet bei Cherson ist ein Rettungsboot beschossen worden. Es gab mindestens drei Tote. Die Ukraine und Russland haben erneut Gefangene ausgetauscht.