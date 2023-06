Region Donezk Ukraine meldet Rückeroberung von Dörfern Stand: 12.06.2023 04:21 Uhr

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben mehrere Dörfer im Südosten des Landes befreit. Vize-Verteidigungsministerin Maljar erklärte außerdem, Russland habe Kampfeinheiten aus dem Gebiet Cherson abgezogen.

Die ukrainischen Streitkräfte haben die Rückeroberung von drei Dörfern in der Region Donezk im teilweise russisch besetzten Osten des Landes gemeldet. Zunächst erklärte das ukrainische Heer, ukrainische Soldaten hätten das Dorf Blahodatne "befreit". Weniger als drei Stunden später verkündeten die ukrainischen Grenzschutztruppen die Rückeroberung der Ortschaft Neskutschne: Über dem Ort wehe wieder "die ukrainische Flagge". Am Abend erklärte schließlich Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar, auch die nahe von Blahodatne gelegene Ortschaft Makariwka sei wieder in ukrainischer Hand.

Die Truppen veröffentlichten ein Video, auf dem das Hissen der ukrainischen Flagge auf einem halbzerstörten Gebäude zu sehen ist. Es seien zudem Gefangene genommen worden, hieß es. Von russischer offizieller Seite gab es dazu zunächst keine Stellungnahme. Die russische Armee behauptet seit Tagen, sie wehre die ukrainische Offensive ab.

Seitens der Ukraine handelt es sich um die ersten gemeldeten Rückeroberungen von Ortschaften seit Monaten. Zuvor gab Kiew lediglich die Rückeroberung von einigen hundert Quadratmetern am Rande der monatelang umkämpften Stadt Bachmut bekannt.

Maljar: Russische Einheiten abgezogen

Die russischen Truppen hätten zudem Kampfeinheiten aus dem Gebiet Cherson abgezogen, um so Kontingente an anderen Teilen der Front etwa im Gebiet Saporischschja und in Bachmut im Gebiet Donezk zu verstärken, meinte Vize-Ministerin Maljar.

Sie sagte einmal mehr, Russland habe den Kachowka-Staudamm am Dienstag absichtlich zerstört, um das Gebiet Cherson zu fluten und so ungangbar für die ukrainische Offensive zu machen. Ziel Moskaus sei es gewesen, auf diese Weise eigene Kräfte freizuschlagen für andere Einsätze. Die Flut nach dem Dammbruch zerstörte allerdings auch russische Verteidigungsstellungen. Russland behauptet, die ukrainischen Streitkräfte hätten den Staudamm durch Raketenbeschuss zerstört.