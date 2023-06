liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Drohne in russischer Region Kaluga niedergegangen ++ Stand: 11.06.2023 08:24 Uhr

In der russischen Region Kaluga ist nach Angaben lokaler Behörden eine Drohne niedergegangen. Die ukrainische Armee ist nach Militärangaben bei Bachmut weiter vorgerückt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Eine Drohne ist am frühen Morgen in der Nähe des Dorfes Strelkovka in der russischen Region Kaluga niedergegangen. "Nach vorläufigen Informationen gibt es keine Verletzten", teilte der Gouverneur der Region, Wladislaw Schapscha, über Telegram mit. Die Region Kaluga grenzt im Norden an die Metropolregion Moskau.

Die Polin Iga Swiatek hat nach ihrem dritten Triumph bei den French Open andere Spielerinnen und Spieler zur Einheit gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine aufgerufen. "Meine Unterstützung gilt allen Ukrainern, weil ich weiß, dass ihre Situation nicht einfach ist. Wenn ich in ihren Schuhen stecken würde, wüsste ich ehrlich nicht, ob ich antreten könnte", sagte die 22-Jährige nach dem Finalsieg in Paris. Die Tennis-Gemeinschaft solle zusammen "alles unternehmen, um die russische Aggression zu stoppen".

Bei Bachmut ist die ukrainische Armee nach Angaben des Militärs an einigen Stellen bis zu 1,4 Kilometer vorgerückt. Der Generalstab erklärte, russische Angriffe bei Bachmut und Marjinka seien zurückgeschlagen worden. Russland habe schwere Verluste erlitten, die das Land zu verheimlichen versuche. Die Angaben lassen sich unabhängig nicht überprüfen.