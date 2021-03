Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ RKI meldet 21.573 Neuinfektionen ++

Das RKI hat am Morgen 21.573 Neuinfektionen gemeldet. BioNtech und Pfizer testen ihren Corona-Impfstoff nun auch an jüngeren Kindern. In der NATO-Zentrale ist vor dem Gipfel mit Impfungen begonnen worden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

06:43 Uhr USA sagen Millionenhilfe für Palästinenser zu Die USA wollen die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen in ihrem Anti-Corona-Kampf mit umgerechnet 12,6 Millionen Euro unterstützen. Dies gab die UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield bei der monatlichen Nahost-Sitzung des Sicherheitsrats in New York bekannt. Das Geld fließt demnach von der US-Entwicklungshilfsbehörde USAID an Corona-Bekämpfungsmaßnahmen katholischer Hilfsdienste in medizinischen Einrichtungen und in deren Einsatz für anfällige Familien in den palästinensischen Gebieten. Die Mittel würden zudem in eine Notfallversorgung mit Lebensmitteln für Gemeinden gesteckt, die als Folge der Pandemie bedürftig seien. Die US-Ankündigung markierte eine scharfe Abkehr von der Linie der Vorgängerregierung unter Donald Trump, die die Beziehungen zu den Palästinensern abgebrochen und Finanzhilfen für sie nahezu gestoppt hatte. Sein Nachfolger Joe Biden erklärte indes kurz nach seinem Amtsantritt am 20. Januar, dass seine Regierung das Verhältnis zu den Palästinensern wieder aufleben lasse und auch wieder Hilfe leiste. Die amerikanische UN-Botschafterin Thomas-Greenfield sagte dazu, die dringend nötige US-Unterstützung im Umfang von 15 Millionen Dollar sei ein "Stück unseres erneuerten Bekenntnisses zum palästinensischen Volk". Sie bringe sowohl den "Israelis als auch den Palästinensern mehr Stabilität und Sicherheit". Reportage Corona im Gazastreifen Kaum Impfstoff, kaum Impfwillige Palästinensische Epidemiologen wenden sich deshalb auch an Länder wie Deutschland.

06:39 Uhr Hoher Jobverlust in der Gastronomie Im Hotel- und Gaststättengewerbe gingen schon nach der ersten Welle der Corona-Pandemie trotz massiver Kurzarbeit etwa 200.000 Jobs verloren. Am härtesten traf es geringfügig Beschäftigte, gab die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen einem Vorabbericht der "Augsburger Allgemeine" zufolge an. In der Tourismusbranche befinden sich bis zu 70 Prozent der Mitarbeiter in Kurzarbeit. Gastgewerbe im Lockdown Fast die Hälfte des Umsatzes weg Hotels und Gaststätten sind im vergangenen Jahr fast die Hälfte der Einnahmen weggebrochen.

06:34 Uhr Corona-Krise verändert Mobilitätsverhalten Durch die Covid-19-Pandemie hat sich die Nutzung des eigenen Pkws, sowie von Bussen und Bahnen einer Umfrage zufolge deutlich verändert. Bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts "forsa" unter 1011 Autofahrern gab gut ein Drittel der Befragten (36 Prozent) an, weniger häufig mit dem Auto unterwegs zu sein als vor der Krise. Sogar fast die Hälfte (45 Prozent) nutzte seltener Busse und Bahnen. Durchgeführt wurde die Umfrage im Auftrag der Targobank. Dass sich die Pandemie nachhaltig auf das Mobilitätsverhalten in Deutschland auswirkt, glauben allerdings nur 37 Prozent der Befragten. Die Mehrheit (58) rechnet über kurz oder lang mit einer Rückkehr zum Stand vor der Krise.

06:29 Uhr Corona-Spätfolgen: Zunahme der Fallzahlen bei Jugendlichen erwartet Mit der Zunahme der Corona-Ansteckungen bei Kindern und Jugendlichen sind nach Einschätzung eines pädiatrischen Infektiologen auch mehr Spätfolgen in diesen Gruppen zu erwarten. "Wir rechnen durch die Lockerungen der Maßnahmen mit mehr Betroffenen mit meist diffusen, länger anhaltenden gesundheitlichen Problemen", sagte Markus Hufnagel vom Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsklinik Freiburg der Nachrichtenagentur dpa. "Darauf ist die Pädiatrie im Vergleich zur Versorgungssituation bei Erwachsenen nach überstandener Infektion noch nicht vorbereitet." In der Fachsprache ist bei dem Phänomen von Long Covid (Langes Covid-19) oder Post Covid (Nach Covid-19) die Rede. Da für Kinder und Jugendliche noch keine Covid-19-Impfstoffe zugelassen sind, zählen sie zu den Gruppen, die noch einige Monate empfänglich für das Virus sein werden. Seit Wochen steigt die Zahl der erfassten Corona-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) an. "Das Krankheitsbild ist sehr variabel", erläutert Hufnagel. Darunter seien chronische Erschöpfung, generelle Leistungsminderung und Gelenk- und Muskelschmerzen, aber auch Hautveränderungen. Solche anhaltenden gesundheitlichen Einschränkungen seien auch von anderen Virusinfektionen wie dem Pfeifferschem Drüsenfieber bekannt. Corona-Zahlen des RKI Mehr Infektionen bei Kindern Die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen steigen laut Robert Koch-Institut stark an.

06:27 Uhr Gibraltar hebt Corona-Auflagen teils auf Gibraltar hat keine Covid-19-Patienten mehr im Krankenhaus, in einer Woche nur einen Corona-Fall gemeldet und lässt daher die Zügel vorsichtig locker. Am Donnerstag endete eine vor drei Monaten verhängte Ausgangsbeschränkung von 0 bis 5 Uhr, womit Bars und Lokale bis 2.00 Uhr aufbleiben können, wie die Regierung bekanntgab. Ab Samstagmitternacht gebe es in allen Arealen im Freien auch keine Maskenpflicht mehr. "Wir lassen endlich unseren tödlichsten Winter hinter uns und betreten unseren hoffnungsfrohsten Frühling", erklärte der Regierungschef von Gibraltar, Fabian Picardo. Einige Beschränkungen von Versammlungen bleiben allerdings bestehen. Und der jüngste Anstieg der Corona-Fallzahlen in den meisten Teilen Europas bereitet den Behörden im britischen Überseegebiet Sorge. Die südspanische Region Andalusien stellt die meisten Arbeitskräfte in Gibraltar - und meldete erst am Donnerstag den zweiten Tag in Folge mehr als 1000 neue Infektionen. Noch rund um Weihnachten war Gibraltar massiv von der Pandemie betroffen. Aus dieser Zeit stammt die Welle, die für die meisten der bisher insgesamt 4271 Ansteckungen und 94 Todesfälle verantwortlich gemacht wird. Erst Mitte Februar gingen die Fallzahlen dank striktem Lockdown und der erfolgreichen Impfkampagne zurück, die auf steten Lieferungen von Dosen aus Großbritannien beruht. Inzwischen sind mehr als 24.000 Menschen in Gibraltar geimpft, also 70 Prozent der Bevölkerung des britischen Überseeterritoriums. Es lässt auch die mehr als 10.000 Arbeiter aus Spanien impfen, die jeden Tag die Grenze überqueren.

05:55 Uhr Mexiko meldet mehr als 200.000 Corona-Tote In Mexiko sind bereits mehr als 200.000 Menschen nachweislich nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Gemeinhin wird angenommen, dass die Zahl der Todesfälle noch viel höher liegt, da die Testquote im Land als extrem niedrig gilt. Ende 2020 hörte die mexikanische Regierung mit der Veröffentlichung von Daten zur Übersterblichkeit auf. Präsident Andrés Manuel López Obrador hat die verstärkte Impfkampagne als Wettlauf gegen die Zeit bezeichnet.

05:30 Uhr RKI meldet 21.573 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 119,1 Das Robert-Koch-Institut hat am Morgen 21.573 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 119,1(Vortag: 113,3). Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 183 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 75.623. Insgesamt wurden bislang mehr als 2.73 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

05:30 Uhr BioNtech und Pfizer testen Corona-Impfstoff nun auch an jüngeren Kindern Nach den Konkurrenten Moderna und AstraZeneca haben auch die Mainzer Firma BioNtech und ihr US-Partner Pfizer begonnen, ihren Corona-Impfstoff an jüngeren Kindern zu testen. "Gemeinsam mit unserem Partner Biontech haben wir den ersten gesunden Kindern in einer globalen fortlaufenden Phase 1/2/3-Studie eine Dosis verabreicht", teilte Pfizer der Nachrichtenagentur AFP mit. Mit den klinischen Tests solle die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit des Vakzins bei mit Kindern zwischen sechs Monaten und elf Jahren untersucht werden, hieß es weiter.