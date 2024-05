Mindestens 19 Tote Hochstraße im Süden Chinas eingestürzt Stand: 01.05.2024 09:50 Uhr

Nach tagelangen Regenfällen ist im Süden Chinas eine Hochstraße eingestürzt. Dabei kamen in der Provinz Guangdong mindestens 19 Menschen ums Leben. Retter brachten Verletzte in ein Krankenhaus.

Beim Einsturz von Teilen einer Hochstraße im Süden Chinas sind mindestens 19 Menschen getötet worden. Retter hätten 30 Menschen ins Krankenhaus gebracht, meldete der staatliche Fernsehsender CCTV. Sie befänden sich nicht in Lebensgefahr.

Nach Angaben der Behörden der Stadt Meizhou in der Provinz Guangdong stürzte um die Mittagszeit ein knapp 18 Meter langer Abschnitt der Straße ein. Insgesamt waren 18 Fahrzeuge betroffen. In der Gegend hatte es in den vergangenen Tagen heftig geregnet.

Rauchende Fahrzeugwracks und Flammen

Augenzeugen berichteten örtlichen Medien, sie hätten in lautes Geräusch gehört und ein metergroßes Loch an der Stelle klaffen gesehen, an der sie gerade vorbeigefahren seien. Aufnahmen in Onlinediensten zeigten rauchende Fahrzeugwracks auf einem schlammigen Gelände, über dem die Autobahn verlief. Auf einigen Aufnahmen waren auch Flammen zu sehen.

Laut CCTV waren rund 500 Einsatzkräfte vor Ort. Die Schnellstraße wurde in beide Richtungen gesperrt.