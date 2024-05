Blinken in Israel "Hamas blockiert Weg zu Feuerpause"

Die Regierung schickt Menschen in den Krieg. Hunderttausende Soldaten haben alles hinter sich gelassen und sind für die Ziele, die die Regierung bestimmt hat, in den Kampf gezogen. Und wir werfen diese Ziele in den Müll, um jetzt 22 oder 33 Menschen zu retten? Solch eine Regierung hat kein Existenzrecht.