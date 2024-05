Demos zum Tag der Arbeit Hamburger Polizei im Großeinsatz Stand: 01.05.2024 10:17 Uhr

Während sich die meisten Hamburgerinnen und Hamburger auf einen freien Tag am Mittwoch freuen, stellt sich die Polizei vor allem auf viel Arbeit ein: Zum 1. Mai sind wieder einige Demonstrationen angemeldet, einige der Versammlungen hat die Polizei etwas genauer im Blick.

Die erste dieser Demons fand am Dienstagabend unter dem Motto "Take Back The Night" im Schanzenviertel statt. Am Dienstagabend zogen laut Polizei rund 900 Menschen - vor allem Frauen - vom linksalternativen Zentrum Rote Flora nach St. Pauli. Sie wollten gezielt auf die Gewalt gegen Frauen und auch Femizide, also die Tötung von Frauen, aufmerksam machen. Der Zug wurde von zahlreichen Polizeikräften begleitet. Zum Start der Demo wurde vom Dach der Roten Flora Feuerwerk gezündet. Viele der Demonstrantinnen trugen FFP2-Masken. Größere Zwischenfälle gab es in der Walpugisnacht nicht. "Nur ein paar Bengalos und Nebeltöpfe - ansonsten blieb alles ruhig", sagte ein Polizeisprecher.

Größere Demonstration am Bahnhof Sternschanze

Für den 1. Mai sind insgesamt 16 Versammlungen und Aufzüge angemeldet - verteilt über das gesamte Stadtgebiet. Darunter sind vor allem drei etwas größere Demonstrationen, die die Polizei besonders aufmerksam verfolgt. Am S-Bahnhof Sternschanze startet um 13 Uhr eine Demo des Bündnisses "Schwarz-roter 1. Mai" unter dem Motto "Solidarisch. Selbstbestimmt. Herrschaftsfrei." Der Veranstalter rechnet mit etwa 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern - von denen laut Polizei möglicherweise auch einige dem linksextremen Spektrum zuzuordnen sind.

Bündnis "Wer hat, der gibt": Demo zieht durch Harvestehude

Anderthalb Stunden später, also um 14.30 Uhr, startet das Bündnis "Wer hat, der gibt" eine Demonstration am Theodor-Heuss-Platz am Bahnhof Dammtor. Angemeldet wurde die Veranstaltung für 2.500 Personen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen vom Dammtor-Bahnhof durch die Stadtteile Rotherbaum und Harvestehude bis zur U-Bahn Eppendorfer Baum ziehen. Die Demo richtet sich gegen steigende Lebensmittelpreise und Mieten auf der einen und steigende Vermögen auf der anderen Seite.

Polizei bekommt Unterstützung aus anderen Bundesländern

Am späteren Nachmittag, um 16 Uhr etwa, startet dann am Heidi-Kabel-Platz in der Nähe des Hauptbahnhofs eine Demonstration mit bis zu 1.500 Teilnehmenden. Von der Innenstadt wollen sie in Richtung Wandsbek zur Straße Landwehr ziehen. Der Anmelder ist der Polizei bekannt und sie rechnet auch mit etlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der linksextremen Szene. Insgesamt geht die Hamburger Polizei nach eigenen Angaben bei den Versammlungen von einem "gewaltfreien Verlauf" aus. Sie wird aber mit einem Großaufgebot im Einsatz sein und auch wieder von Einsatzkräften aus benachbarten Bundesländern und Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei unterstützt. Außerdem rechnet die Polizei damit, dass es wegen der vielen - teilweise zeitgleichen - Veranstaltungen am Mittwoch auch zu größeren Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Mann im vergangenen Jahr durch Polizist schwer verletzt

Im vergangenen Jahr waren in Hamburg bei Demonstrationen rund um den 1. Mai mehr als 5.000 Menschen auf die Straße gegangen. Dabei gab es zwar insgesamt keine größeren Ausschreitungen und die Polizei zog hinterher eine insgesamt positive Bilanz. Am Bahnhof Schlump war allerdings bei einer Polizeiaktion ein Mann schwer verletzt worden.

Drei Veranstaltungen des Gewerkschaftsbundes

Neben den Demonstrationen linksgerichteter Gruppen, ruft auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Hamburg am Tag der Arbeit traditionell dazu auf, auf die Straße zu gehen. Die insgesamt drei Veranstaltungen finden unter dem Motto "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit" statt. Um 10.30 Uhr startet in Altona die größte Kundgebung am Platz der Republik, mit anschließendem Demonstrationszug zum St. Pauli Fischmarkt, wo um 12 Uhr ein Mai-Fest mit Kundgebung stattfindet. Außerdem gibt es im Rathauspark Bergedorf und auf dem Harburger Rathausplatz jeweils um 10 Uhr eine DGB-Kundgebung.

