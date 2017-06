Liveblog

Terror in London - Sechs Todesopfer und viele Verletzte

London ist erneut Ziel von Angriffen geworden: Auf der London Bridge raste ein Lieferwagen in eine Menschenmenge, anschließend stachen Angreifer am nahe gelegenen Borough Market auf Passanten ein. Sechs Menschen starben, die Polizei erschoss drei Angreifer. Premierministerin May spricht von einer "möglichen Terrortat". | mehr