Landtagswahlkampf in Brandenburg Rassistischer Angriff auf CDU-Politikerin Stand: 26.07.2024 13:39 Uhr

Brutaler Vorfall im Brandenburger Landtagswahlkampf: Die CDU-Kandidatin Awemo wurde in Cottbus offenbar rassistisch beleidigt und angegriffen. Gegen die mutmaßliche Angreiferin ermittelt die Polizei.

Eine Politikerin der CDU ist in Cottbus offenbar aus rassistischen Motiven angegriffen und beleidigt worden. Wie der Landesverband der CDU am Freitag mitteilte, wurde Adeline Abimnwi Awemo Donnerstagabend beim Äufhängen von Wahlplakaten von einer Frau tätlich angegriffen und dabei leicht verletzt.



Die Polizeidirektion Süd in Cottbus bestätigte den Angriff. Gegen die mutmaßliche 29 Jahre alte Angreiferin wurden demnach Ermittlungen wegen Volksverhetzung in Verbindung mit Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen hat der kriminalpolizeiliche Staatsschutz übernommen.

Die 1977 in Kamerun geborene Adeline Abimnwi Awemo lebt seit mehr als 20 Jahren in Deutschland und ist deutsche Staatsbürgerin.

Tatverdächtige erstattet selbst Anzeige

Laut Polizei brachte die CDU-Kandidatin für die Landtagswahlen im Stadtgebiet von Cottbus gemeinsamen mit Familienangehörigen ihre Wahlplakate an. "Gegen 20:30 Uhr wurde sie in der Saarstraße von einer ihr Unbekannten ohne Grund mit den Worten 'Ihr seid keine Menschen' und weiteren in dieser Diktion angegriffen", teilte die Polizei mit.



Daraufhin sei Adeline Abimnwi Awemo angegriffen und am Hals getroffen worden. Sie sei zur Untersuchung ins Krankenhaus gekommen und habe nach ambulanter Behandlung entlassen werden können. Laut Polizei ist "nach dem jetzigen Ermittlungsstand davon auszugehen, dass der Angriff aus rassistischen Motiven erfolgte".



Die Frau war laut Polizei zuvor nicht wegen solcher Delikte wie etwa Volksverhetzung bekannt. Die Beamten haben nach eigenen Angaben neben den eingeleiteten Ermittlungen auch eine sogenannte Gefährderansprache bei der Tatverdächtigen durchgeführt. "In dieser wurde ihr mitgeteilt, welche rechtliche Konsequenzen erneute mögliche Rechtsverstöße nach sich ziehen."



Auch die Beschuldigte habe Anzeige erstattet. Dabei gehe es um eine Körperverletzung. Die Ermittlungen laufen.

CDU: "Lassen uns nicht unterkriegen"

Awemo sitzt in Cottbus im Beirat für Integration und Migration. Bei der Landtagswahl am 22. September tritt sie im Wahlkreis Cottbus-Süd als Direktkandidatin der CDU an. Im Juni kandidierte sie auch für die Stadtverordnetenversammlung in Cottbus. Eine Polizeisprecherin erklärte, dass sie "dafür Sorge tragen [werden], dass sich solche Fälle gegenüber der Geschädigten nicht wiederholen."



Der Landesvorsitzende der CDU Brandenburg, Jan Redmann, zeigte sich erschüttert über den Angriff. "Das zunehmende Risiko für Menschen, die sich für unser Land politisch engagieren, ist unerträglich. Ich werde heute nach Cottbus fahren, um sie im Wahlkampf zu unterstützen. Wir lassen uns nicht unterkriegen."

