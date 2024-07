liveblog Krieg in Nahost ++ Geisel-Angehörige in den USA optimistisch ++ Stand: 26.07.2024 04:02 Uhr

Die Angehörigen von acht in Gaza Entführten hoffen nach einem Treffen mit Biden und Netanyahu auf ein baldiges Abkommen. Der israelische Premier hat sich offenbar auch mit Musk getroffen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der israelische Premier Benjamin Netanyahu schreibt auf der Plattform "X", dass er sich nach seiner Rede vor dem US-Kongress in Washington mit Tesla -Chef Elon Musk getroffen hat. "Wir diskutierten die Chancen und Herausforderungen der KI, ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Gesellschaft und erkundeten Möglichkeiten der technologischen Zusammenarbeit mit Israel", so Netanyahu.

Die Angehörigen von acht in Gaza festgehaltenen amerikanisch-israelischen Entführten hoffen nach einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu auf ein baldiges Geisel-Abkommen. Sie seien nach dem Gespräch im Weißen Haus "optimistischer als zuvor", dass in den kommenden Tagen ein Abkommen zustande kommt, zitierte das US-Nachrichtenportal "Axios" Quellen, die bei dem Treffen der Angehörigen mit Biden und Netanyahu dabei waren.

Das einstündige Treffen im Weißen Haus habe im Rahmen von Bidens Bemühungen stattgefunden, Druck auf Netanyahu auszuüben, damit dieser ein Abkommen abschließt, berichtete "Axios" unter Berufung auf US-Beamte. Laut drei Quellen, die an dem Treffen teilnahmen, sagte Netanyahu den Angehörigen zu, Israel werde innerhalb weniger Tage einen aktualisierten Vorschlag für ein Abkommen vorlegen. Nächste Woche sollen die indirekten Verhandlungen, bei denen die USA, Katar und Ägypten vermitteln, fortgesetzt werden.

Wie eine palästinensische Behörde am Freitag mitteilt, ist am Morgen ein Führungsmitglied der Hamas im Westjordanland in israelischer Gefangenschaft gestorben. Mustafa Muhammad Abu Ara sei aufgrund einer starken Verschlechterung seines Gesundheitszustandes gestorben, erklärte die Palästinensische Kommission für Angelegenheiten von Gefangenen.

Israel hat vor Beginn der Olympischen Spiele vor Anschlägen auf israelische Sportler gewarnt. US-Vizepräsidentin Harris hat das Verbrennen der US-Flagge bei Protesten gegen Israels Premier Netanyahu verurteilt. Die Entwicklungen vom Donnerstag zum Nachlesen.