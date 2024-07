liveblog Krieg in Nahost ++ Angehörige wütend nach Netanyahu-Rede ++ Stand: 25.07.2024 03:24 Uhr

Angehörige der Geiseln im Gazastreifen zeigen sich nach der Rede von Premier Netanyahu erzürnt über den schleppenden Verlauf der Verhandlungen. Medien berichten über die Bergung von zwei toten Geiseln. Die Entwicklungen im Liveblog.

Angehörige der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln sind empört über die Verschiebung der indirekten Verhandlungen über die Freilassung der Entführten. Statt in seiner Rede vor dem US-Kongress zu verkünden, dass er das auf dem Tisch liegende Abkommen akzeptiere, "verhindert (Israels Premier Benjamin) Netanyahu aus persönlichen Gründen, dass das Abkommen zustande kommt", kritisierte die Mutter einer Geisel laut der Zeitung Times of Israel.

Netanyahu hatte in der Rede Kritik am Vorgehen im Gazastreifen zurückgewiesen. Entgegen den Hoffnungen von Angehörigen der 120 noch in dem abgeriegelten Küstenstreifen verbliebenen Geiseln verkündete Netanyahu keine Vereinbarung über eine Waffenruhe im Gegenzug für die Freilassung der Entführten. Während die Angehörigen von weiteren toten Geiseln erführen, setze Netanyahu "seine PR-Tour durch die USA" fort und trete "weiter auf die Bremse", zitierte die Times of Israel die Mutter weiter.

Nach der Rede des israelischen Premiers Benjamin Netanyahu vor dem US-Kongress zum Gaza-Krieg spricht die islamistische Hamas von Lügen und Verdrehung von Tatsachen. "Netanyahus Gerede über verstärkte Bemühungen um die Rückkehr der Geiseln ist eine glatte Lüge und führt die israelische, amerikanische und internationale Öffentlichkeit in die Irre", heißt es in einer Stellungnahme der Hamas.

Netanyahu hatte in seiner Rede keine Vereinbarung über eine Waffenruhe verkündet. Netanyahu sei derjenige, "der alle Bemühungen zur Beendigung des Krieges und zum Abschluss eines Abkommens" über die Freilassung der Geiseln im Austausch gegen palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen vereitelt habe, teilte die Hamas weiter mit. Und das trotz der Bemühungen der Vermittler und der "Flexibilität", die die Hamas bei den Verhandlungen gezeigt habe. Man mache Netanyahu für die Folgen dieser Situation und für das Schicksal der Geiseln im Gazastreifen verantwortlich, hieß es.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Israelische Soldaten haben bei einem Einsatz im Gazastreifen Medienberichten zufolge die Leichen von mindestens zwei Geiseln geborgen. Die "Jerusalem Post" berichtete, eine davon sei eine 56-jährige Einwohnerin des Kibbuz Nir Oz am Rande des abgeriegelten Küstenstreifens. Sie sei bei dem Massaker der militant-islamistischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres getötet worden. Dann habe die Hamas ihre Leiche verschleppt. Die Mutter von vier Kindern solle neben ihrem Mann beigesetzt werden, der damals ebenfalls ermordet worden war.

Mehrere israelische Medien berichteten, dass bei dem Einsatz außerdem die Leiche eines 33-jährigen Einwohners des Kibbuz Nir Izchak geborgen wurde. Auch er sei am 7. Oktober ermordet und seine Leiche in den Küstenstreifen verschleppt worden.

