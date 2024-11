US-Wahl 2024 - aktuelle Nachrichten

reportage

US-Wahl 2024 Blaue Städte, rote Dörfer - wer wählt wie?

In vielen Bundesstaaten in den USA ist es das gleiche Bild: Auf dem Land dominieren die Republikaner, in den Großstädten die Demokraten. Aber woran liegt das? Und was sind die großen Themen auf dem Land und in der Stadt? Von Nina Barth. mehr