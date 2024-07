US-Wahl 2024

Kamala Harris im US-Wahlkampf Mit Kokosnuss-Emoji ins Herz der Gen Z? Stand: 23.07.2024 18:37 Uhr

Kamala Harris gilt nach dem Rückzug von Joe Biden als eine der Jüngeren im US-Wahlkampf. Aber kann sie auch die Generation Z erreichen? Ein grünes Banner und Emojis geben erste Hinweise.

In der Wahlkampf-Zentrale der Demokraten in Delaware feiern Helfer Kamala Harris. Die Vizepräsidentin und nun US-Präsidentschaftskandidatin kommt gerade auf die Bühne - zur Musik von Beyoncé. "Freedom" heißt der Song: Freiheit.

Hinter Harris stehen zwei US-Fahnen und mehrfach ihr Vorname "Kamala". Einen Tag nach dem Rücktritt Bidens ist optisch schon alles auf sie zugeschnitten.

Nicht viel Zeit für Kampagne von Harris

"Wir haben noch 106 Tage bis zur Wahl", sagt Harris. Nicht viel Zeit, um sie und ihre Botschaften im ganzen Land bekannt zu machen. Zwar wird ihr Auftritt live im Fernsehen übertragen, aber jüngere Menschen informieren sich vor allem in sozialen Medien.

Harris spricht rund 20 Minuten in Delaware. Ihr Social-Media-Team muss danach die Stellen ihrer Rede rauspicken, die in der Flut von Informationen im Netz am ehesten auffallen.

"Biden-Harris HQ" - so hieß der offizielle Wahlkampf-Account bis Sonntag. Jetzt heißt er bei Instagram, TikTok oder X, früher Twitter, "Kamala HQ", also "Kamalas Hauptquartier".

"Ehrlich, unverblümt, cool"

Im Laufe des Montags hatte der X-Account rund 950.000 Follower. Hunderttausende sind seit Sonntag dazugekommen. Der Accountname steht in schwarzen Buchstaben auf limettengrünem Hintergrund - kein Zufall. Die Grafik ist eine Anspielung auf ein Album der britischen Popkünstlerin Charli XCX.

Die Popkünstlerin Charli XCX bei der Met Gala.

Deren aktuelles Album heißt "brat". Am Sonntag hatte die Sängerin auf X gepostet: "Kamala IS brat". Das ist anerkennend gemeint. Wer "brat" ist, sei laut Charli XCX unter anderem "ehrlich, unverblümt" und gilt als cool. Im Netz gibt es viele Videos von Harris mit Musik von Charli XCX.

Kokospalme als Symbol der Unterstützung

In sozialen Netzwerken taucht im Zusammenhang mit Kamala Harris auch immer wieder ein Emoji auf: die Kokospalme. Sie ist ein Symbol für Harris-Unterstützer geworden.

Das bezieht sich auf eine Rede von Harris im Mai 2023, in der sie sagte: "Meine Mutter hat immer gesagt: 'Ich weiß nicht, was mit Euch jungen Leuten los ist. Glaubst du, du bist einfach aus einer Kokospalme gefallen?'" Niemand lebe alleine vor sich hin und jeder solle sich im Kontext einer Gesellschaft verstehen.

Auf Harris-Wahlkampf-Account steht deshalb auch "providing context". Was in etwa bedeutet: Harris liefere Zusammenhänge.

Experten: Harris kann Jüngere besser erreichen

Social Media-Fachleute schreiben Harris die Fähigkeit zu, junge Menschen über soziale Netzwerke besser und glaubwürdiger erreichen zu können als Biden.

Kurz nach der Rede von Harris in Delaware, postet ihr Social-Media-Team ein Video von der früheren Generalstaatsanwältin: "Ich habe es mit Tätern aller Art aufgenommen. Angreifer, die Frauen missbraucht haben, oder auch Betrüger. Hört mich, wenn ich sage: Ich kenne Typen wie Donald Trump."