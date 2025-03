Künstliche Intelligenz Musks KI-Firma xAI übernimmt seine Plattform X Stand: 29.03.2025 09:02 Uhr

Techmilliardär Musk schraubt an seiner Firmenstruktur: Die Social-Media-Plattform X wird in sein KI-Unternehmen xAI eingegliedert. Es geht ihm um Nutzerdaten - und wohl eine Botschaft an Investoren.

Das KI-Unternehmen xAI übernimmt die Social-Media-Plattform X, wie Elon Musk per Social Media-Post ankündigte. Beide Unternehmen gehören dem US-Milliardär und Regierungsberater mehrheitlich. Der Aktiendeal hat offenbar rechtliche Gründe.

Um eine konkurrenzfähige KI-Software zu trainieren, sind Daten extrem wichtig. Das Unternehmen xAI entwickelt Chatbots, die mit Künstlicher Intelligenz funktionieren. Und X, früher Twitter, liefert genau diese Daten: Texte, Bilder, Videos von Millionen Nutzenden, immer wieder aktuell. Durch die Übernahme könnte es jetzt für xAI rechtlich einfacher werden, diese Daten für das Training, also die Entwicklung der KIs zu verwenden.

Teams und Technik werden zusammengelegt

Musk schreibt, die Zukunft beider Firmen sei miteinander verwoben. Auch Rechenzentren und Mitarbeitende sollen vollständig zusammengelegt werden. Teilweise haben die Firmen aber auch schon vorher zusammengearbeitet.

Laut Musk sei X aktuell 33 Milliarden Dollar wert. Das lässt sich allerdings nicht überprüfen. X-Anteile werden nicht öffentlich gehandelt, deshalb muss das Unternehmen auch keine detaillierten Finanzberichte veröffentlichen. Ende vergangenen Jahres hat eine Investmentfirma den Wert der Social Media-Plattform auf nur rund 10 Milliarden Dollar geschätzt.

Die Übernahme könnte auch Investoren beruhigen, die ihr Geld in X gesteckt haben, vermuten Fachleute. Nachdem Musk 2022 Twitter übernommen und daraus X gemacht hat, hat die Plattform viele Werbekunden und stark an Wert verloren.