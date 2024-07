Verhalten im Straßenverkehr Doppelt so viele Tote mit E-Scootern Stand: 26.07.2024 12:12 Uhr

Sie sind schnell, wendig und vor allem in Städten beliebt. Doch E-Scooter sind auch umstritten und immer häufiger in Unfälle verwickelt. Besonders oft verunglücken jüngere Fahrer - und die Zahl der Toten hat sich verdoppelt.

Die Zahl der Unfälle mit E-Scootern in Deutschland ist erneut gestiegen. Im Jahr 2023 gab es nach Angaben der Polizei 9.425 E-Scooter-Unfälle mit Verletzten. Das waren etwa 14 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Auch die Zahl der tödlichen Unfälle stieg an: Mit 22 Todesfällen verdoppelte sich die Zahl der Menschen, die beim Unfall mit einem E-Scooter starben. 2022 waren es noch elf Menschen gewesen. Zudem wurden wurden im vergangenen Jahr etwa 1.200 Menschen schwer verletzt, fast 9.000 erlitten leichte Verletzungen.

Junge Menschen besonders oft betroffen

Besonders junge Menschen sind häufig in die Unfälle verwickelt. Rund 42 Prozent der verunglückten Fahrerinnen und Fahrer im vergangenen Jahr waren jünger als 25 Jahre alt. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Rund 80 Prozent der Unfallopfer waren demnach jünger als 45 Jahre alt. Nur etwas über drei Prozent waren älter als 65 Jahre.

Die meisten Unfälle passieren in Großstädten mit über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Rund 60 Prozent aller E-Scooter-Unfälle registrierte die Polizei dort. Etwa 40 Prozent ereigneten sich in mittelgroßen und kleinen Städten und Gemeinden.

Als häufigste Gründe für die Unfälle nannte das Bundesamt die falsche Benutzung der Fahrbahn oder der Gehwege und das Fahren unter Alkoholeinfluss.

Unfälle zwischen E-Scootern und Autos

Bei etwa einem Drittel der Unfälle waren keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt. In den anderen Fällen waren es meist Autofahrer. Knapp die Hälfte der verunglückten E-Scooter-Nutzer hätten sich bei Zusammenstößen mit Autos verletzt, hieß es.

Nicht registriert wurden bei den Unfallzahlen die Unfälle, die durch unachtsam abgestellte E-Scooter verursacht wurden. In manchen Städten ist das Abstellen mittlerweile nur noch auf Sammelparkplätzen erlaubt.

Insgesamt spielen E-Scooter in der Unfallstatistik aber eine vergleichsweise geringe Rolle. Im Jahr 2023 hat die Polizei insgesamt fast 292.000 Unfälle registriert, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden. Nur an knapp über drei Prozent davon war ein E-Scooter beteiligt. An einem knappen Drittel dieser Unfälle waren dagegen Radfahrer beteiligt.