Tag der Arbeit in Berlin Mehr als 5.500 Polizisten begleiten Demos Stand: 01.05.2024 09:03 Uhr

Die Berliner Polizei stellt sich auch in diesem Jahr am 1. Mai auf Gewalt ein. Tausende Einsatzkräfte werden den "revolutionären" Protestzug durch Neukölln begleiten. Daneben gibt es aber auch politische Veranstaltungen und Familienfeste.

DGB führt Kundgebungen in Berlin und auch in vielen Brandenburger Städten durch

"MyGruni" zieht ab 13 Uhr durch den südwestlichen Ortsteil Grunewald

"Revolutionäre 1.-Mai-Demonstration" zieht ab 18 Uhr durch Neukölln

Polizei rechnet mit mehr als 5.000 Teilnehmern - 5.500 Polizeikräfte im Einsatz

Die Walpurgisnacht im Liveblog Bereits am Vorabend des 1. Mai wird in Berlin traditionell gefeiert und demonstriert. Hier können Sie das Geschehen in der Walpurgisnacht in der Hauptstadt im Liveticker miterleben.mehr

Neben den traditionellen Kundgebungen zum Tag der Arbeit werden in Berlin am 1. Mai wieder zahlreiche Demonstrationen linker und linksextremer Gruppen erwartet. Für Mittwochabend ist eine "Revolutionäre 1. Mai Demonstration" angekündigt, die nach dem Willen der Veranstalter diesmal durch Neukölln ziehen soll.



Auftakt ist laut Veranstaltern um 16:30 Uhr. Ab 18 Uhr soll sich dann der Protestzug über folgende Route auf den Weg machen: Südstern - Körtestraße / Lilienthalstraße - Hasenheide - Hermannplatz - Karl-Marx-Straße - Erkstraße - Sonnenallee - Hermannplatz (Zwischenkundgebung) - Hasenheide - Südstern. Laut Polizei ist die Demo für 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.



Nach Einschätzung der Polizei ist die Strecke mit Blick auf den Gaza-Krieg gezielt gewählt worden, um einen möglichst großen Zulauf von propalästinensischen Demonstranten zu erreichen.

Route der "revolutionären 1.-Mai-Demo" durch Berlin für 2024 (Quelle: rbb)

"MyGruni" zieht ab 13 Uhr durch Grunewald

Die Berliner Polizei rechnet mit aggressiven Demonstranten. Sie wird nach eigenen Angaben mit mehr als 5.500 Polizisten aus Berlin, anderen Bundesländern und der Bundespolizei im ganzen Stadtgebiet im Einsatz sein. Bereitgehalten werden außerdem technische Einheiten mit Räumfahrzeugen, Wasserwerfer, ein Polizei-Hubschrauber und Lichtmasten zum Ausleuchten der Straßen vor allem in Kreuzberg und Neukölln.



Zuvor wird auch die Demo "MyGruni" wieder durch den Ortsteil Grunewald ziehen. In diesem Jahr haben die Veranstalter eine Satire-Aktion angekündigt: Analog zu den Einzäunungsplänen für den Görlitzer Park kündigten sie an, das Villenviertel Grunewald einzäunen zu wollen. Geplant sei am 1. Mai eine Razzia mit "Spezial-Enteignungskräften (SEK)" in Grunewald und ein Schlag gegen die "kapitalextremistische Szene", teilte die Initiative "MyGruni" mit.



Die Demo mit dem Motto "Razzia im Grunewald – Kapitalverbrechen aufklären" verläuft ab 13 Uhr vom Johannaplatz über die Bismarckallee, den Wildpfad, die Griegstraße, die Königsallee und die Fontanestraße bis zum Bahnhof Grunewald. Bereits um 11:30 Uhr starten zwei Fahrrad-Demos als Zubringer in der Behaimstraße und vor der Max-Schmeling-Halle.

Mehr als 5.000 Polizisten am 1. Mai in Berlin im Einsatz Zahlreiche Veranstaltungen sind in Berlin für den 1. Mai angemeldet. Die Polizei sieht sich gerüstet. Die meisten Kräfte werden am Abend bei der Revolutionären 1. Mai-Demo im Einsatz sein. Wie diese verlaufen wird, ist nach Ansicht der GdP eine "Wundertüte".mehr

DGB- Veranstaltungen auch in Brandenburg

Bereist am Mittwochvormittag plant der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) seine traditionelle Berliner Kundgebung unter dem Motto "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit" vor dem Roten Rathaus. Die Demonstranten zu Fuß treffen sich um 10:30 Uhr an der Karl-Marx-Allee Ecke Pariser Kommune (U Weberwiese). Es gibt auch eine Fahrraddemo, die um 10:30 Uhr an der DGB-Zentrale in der Keithstraße, nahe dem Wittenbergplatz, startet. Die Demos münden dann vor dem Roten Rathaus, wo ab 12 Uhr die traditionelle Mai-Kundgebung mit Live-Musik und Bühnenprogramm stattfindet. Von 13 bis 18 Uhr gibt es dort ein Kinder- und Familienfest. Laut DGB werden Tausende Teilnehmende erwartet.



Für das Land Brandenburg hat der Gewerkschaftsbund zudem Kundgebungen, Demos und Straßenfeste in Cottbus, Forst, Guben, Finsterwalde, Königs Wusterhausen, Potsdam, Hennigsdorf, Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder), Schwedt, Strausberg und Eberswalde angekündigt. Alle Veranstaltungen finden Sie auf der Seite des DGB [berlin-brandenburg.dgb.de].



Seine bundesweite zentrale Mai-Veranstaltung richtet der DGB jedes Jahr in einem anderen Bundesland aus. In diesem Jahr findet er in Hannover (Niedersachsen) statt.

Myfest in Berlin fällt erneut aus - stilles Ende nach fünfzehn Jahren? Über ein Jahrzehnt zählte das "Myfest" zum Standardprogramm am 1. Mai in Berlin. Anfang des Jahrtausends startete es als Gegenentwurf zu Randale. Nun aber scheint die Unterstützung im Bezirk verloren zu sein. Von Simon Wenzelmehr

Zahlreiche Feste im gesamten Stadtgebiet

Das über rund 15 Jahre in Folge veranstaltete "Myfest" in Kreuzberg findet derweil in diesem Jahr erneut nicht statt. Die Bezirksverwaltung sagte, es habe seitens der Veranstalter keine konkreten Planungen gegeben, der Veranstalter warf dem Bezirksamt vor, kein Interesse an dem Fest zu haben. Der Senat wiederum kritisierte den erneuten Ausfall des Festes: Nun gebe es kaum alternative, friedliche Festangebote zum "Myfest". 2025 wolle man aber wieder ein "Myfest" ausrichten, sagt der Organisator Halis Sönmez.



Es gibt in Kreuzberg aber eine kleine Ausgabe: als "Maifeiertag am Mariannenplatz" mit Musik unter freiem Himmel, Reden und Angeboten für Kinder, zwischen 10 und 22 Uhr, rund um den Mariannen-, den Heinrich- und den Oranienplatz. Die Linke ist eine der Veranstalterinnen.



Weitere Feste gibt es verteilt über die ganze Stadt: Auf dem Kinderbauernhof der Ufa-Fabrik in Tempelhof etwa (14 bis 18 Uhr) gibt es vor allem für Familien Angebote am 1. Mai. Das Fest "HelleMitteTanzt" auf dem Alice-Salomon-Platz in Hellersdorf bietet vom 1. bis zum 5. Mai ein kostenloses Bühnen- und Familienprogramm samt Autoscooter, Kettenkarussell, Zuckerwatte und Co. In der Hasenheide werden von 12 bis 16 Uhr Gedichte und Geschichten zum Tag der Arbeit vorgelesen.



Am Kurt-Schumacher-Damm auf dem Zentralen Festplatz ist wieder Rummel (14 bis 22 Uhr). Und im Obersee-Orankesee-Park in Alt-Hohenschönhausen findet mit "Kulturen im Park" wieder ein Fest mit verschiedenen Lesungen, Oldtimern und Artistik statt (13:30 - 19 Uhr). Und wem das alles zuviel ist: Um 12 Uhr eröffnet das Strandbad Wendenschloss seine Saison. Es sollen bis zu 26 Grad Celsius werden.

Demos am Vorabend des 1. Mai verlaufen ohne Zwischenfälle Am Vorabend des 1. Mai wird in Berlin traditionell gefeiert und demonstriert. Die Polizei begleitete das Treiben mit 3.000 Einsatzkräften, musste aber kaum eingreifen. Es blieb weitgehend friedlich. Die queer-feministische Demo endete früher als geplant.mehr

Friedliche Demonstrationen in der Walpurgisnacht

Bereits am Vorabend des 1. Mai gab es in Berlin zwei größere Demonstrationen. Unter dem Titel "Take back the night" waren bis zu 2.800 Menschen dem Aufruf von linken, queer-feministischen Frauen gefolgt. Die Versammlung startete verspätet auf dem Boxhagener Platz in Friedrichshain und sollte eigentlich bis zur Jannowitzbrücke ziehen. Etwa eineinhalb Stunden früher als geplant wurde sie dann auf der Warschauer Straße beendet. Zwar wurden unterwegs vereinzelt Pyrotechnik und Böller gezündet, letztlich blieb die Lage aber laut Polizei friedlich. Es gab nach ersten Meldungen keine Festnahmen.



Zuvor waren bis zu 800 Personen dem Demonstrationszug "Für Frieden und soziale Gerechtigkeit!" vom Leopoldplatz in Wedding in Richtung Gesundbrunnen gefolgt. Auch hier gab es laut Polizei keine Zwischenfälle.



Rund 3.000 Polizeikräfte hatten die Veranstaltungen in der Walpurgisnacht begleitet.



Sendung: rbb24 Inforadio, 01.05.2024, 7 Uhr