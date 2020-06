Ab Montag sind die meisten Grenzen in Europa wieder offen. Dann hebt die Bundesregierung auch die Reisewarnung für 29 Länder auf. Aber es gibt noch Einschränkungen. Ein Überblick der beliebtesten Urlaubsländer.

Von Dominik Lauck, tagesschau.de

Für 29 europäische Länder wird die wegen der Corona-Pandemie geltende Reisewarnung am Montag wieder aufgehoben. Das gilt für die meisten EU-Staaten sowie für Großbritannien, die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein. Dort ist ein Sommerurlaub möglich, doch es gibt vereinzelt noch Beschränkungen. Einreisesperren gibt es noch für Spanien und Norwegen, auch für Schweden besteht noch eine Reisewarnung. Für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union verlängerte die Bundesregierung die Reisewarnung für Touristen bis zum 31. August.

Italien

Nach drei Monaten mit Corona-Beschränkungen herrscht in Italien wieder weitgehende Reisefreiheit. Die Grenzen sind für Urlauber aus den anderen 26 EU-Ländern sowie Großbritannien und der Schweiz wieder offen. Auch die Quarantäne von zwei Wochen wurde aufgehoben. Der Hotelbetrieb läuft erst allmählich wieder an.

Am 15. Juni sollen auch Kinos, Theater und Opernhäuser wieder aufmachen dürfen. Allerdings sind viele Konzerte langfristig abgesagt. Es gelten weiter Gesundheitsregeln, die meist strenger als in Deutschland sind. An Flughäfen, Bahnhöfen sowie in Museen und an anderen öffentlichen Orten müssen Reisende mit Fieber-Scannern rechnen. Am Strand, in Restaurants und Hotels gelten spezielle Abstands- und Hygienevorschriften. Atemschutzmasken sollte man stets dabei haben.

Reisende, die mit dem Auto über Österreich nach Italien und zurück wollen, müssen derzeit bei der Rückfahrt noch ohne Zwischenstopp in der Alpenrepublik durchfahren.

In Italien wurden zunächst nur die Airports in Rom, Mailand und Neapel für internationale Flüge geöffnet.

Österreich

Österreich hat die Grenz- und Gesundheitskontrollen aufgehoben. Für Reisende aus Deutschland gibt es nun keine Quarantäne oder Test-Erfordernisse mehr. Für deutsche Touristen entfallen auch die Kontrollen an der Grenze zu Italien, zum Beispiel am Brenner.

Hotels, Beherbergungsbetriebe, Restaurants und Museen sind schon offen. Einschränkungen sind gering, innerhalb einer Gästegruppe wird kein Sicherheitsabstand gefordert, auch Buffets und der Besuch des hoteleigenen Wellnessbereichs sollen möglich sein. Ab 15. Juni ist das Tragen von Mund- und Nasenschutz nur noch in Bussen und Bahnen, in Apotheken, Praxen und Kliniken sowie für Angestellte in manchen Dienstleistungsberufen Pflicht.

Sämtliche Freizeiteinrichtungen dürfen wieder öffnen und auch Kulturveranstaltungen sind wieder erlaubt - das Gästelimit wird in den kommenden Wochen stetig angehoben. Daher haben sich auch die Salzburger Festspiele dazu entschlossen, im Jubiläumsjahr Vorstellungen zu zeigen - wenn auch deutlich weniger als ursprünglich geplant.

Spanien

Die lange Ungewissheit ist vorbei, allerdings gibt es noch ein Einreiseverbot. Erst am 1. Juli will Spanien seine Grenzen für ausländische Besucher öffnen. Eine Ausnahme sind die Balearen: Ab dem 15. Juni dürfen bis zu 10.900 Urlauber aus Deutschland nach Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera. Das Pilotprojekt soll dazu dienen, den Ernstfall - den erwarteten Touristenansturm ab Juli - zu proben. Spanischen Medienberichten zufolge verhandeln auch die Kanaren mit Madrid über ein ähnliches Projekt.

Frankreich

Frankreich öffnet die Grenze ab 15. Juni wieder ohne Einschränkungen für Reisende aus Deutschland. In weiten Teilen des Landes sind Touristenunterkünfte wie Campingplätze oder Ferienhäuser bereits wieder offen - in Paris aber erst ab Ende Juni. Auch Restaurants und Cafés dürfen im ganzen Land wieder aufmachen. Weil Paris sehr schwer vom Virus getroffen wurde, darf dort aber erstmal nur auf den Terrassen getrunken und gegessen werden.

Auch Freizeitangebote können wieder wahrgenommen werden, alle Strände und Parks sind zugänglich. Theater dürfen fast im ganzen Land öffnen und auch die Strände sind wieder zugänglich, es gibt jedoch regional noch unterschiedliche Regelungen. Während die meisten Museen und Monumente ebenfalls wieder Besucher empfangen dürfen, folgen Kinos später.

Der Pariser Louvre wird am 6. Juli wieder für Museumsbesucher öffnen, das Schloss Versailles kann bereits wieder besucht werden, das Musée d'Orsay öffnet am 23. Juni und das Centre Pompidou am 1. Juli. Das Tragen einer Maske ist frankreichweit bei allen Museumsbesuchen vorgeschrieben. Zudem müssen einige Kulturorte Reservierungssysteme einführen, um einen zu großen Besucherandrang zu vermeiden. Die Online-Reservierungen für den Louvre stehen ab Mitte Juni zur Verfügung. Ab dem 25. Juni soll der Eiffelturm wieder geöffnet werden. Allerdings können Besucher dann nur über die Treppen bis in den zweiten Stock des weltberühmten Bauwerks.

Das Schloss Versailles hat wieder geöffnet. Die Zahl der Besucher ist pro Tag auf 4500 beschränkt, in den Räumen gilt eine Maskenpflicht. Einige Sehenswürdigkeiten, wie Louvre und Centre Pompidou, sind noch geschlossen.

Niederlande

Einreisebeschränkungen für Deutsche gab es in den Niederlanden auch in der Corona-Krise nie. Allerdings gibt es im Land noch Einschränkungen: Urlaubsunterkünfte sollten unbedingt vorab reserviert werden, heißt es in den amtlichen Mitteilungen für ausländische Touristen. Stufenweise öffnen Bungalowparks, und es werden auch wieder Ferienhäuser vermietet. Seit dem 1. Juni können sie jeweils von mehreren Familien gemeinsam genutzt werden. Ab dem 15. Juni sollen auf Campingplätzen und in Ferienparks Duschen und WCs wieder zur Verfügung stehen; bisher war dies erst für den 1. Juli vorgesehen.

Museen sind wieder geöffnet, aber man muss sich vorher online anmelden. Restaurants, Cafés, Strandpavillons und Kneipen dürfen jeweils maximal 30 Gäste bewirten - allerdings auch nur die, die reserviert haben. Ab Juli sind dann bis zu 100 Gäste erlaubt.

Belgien

Belgien öffnet vom 15. Juni an seine Grenzen für Urlauber aus Deutschland sowie 30 anderen europäischen Staaten. Mittlerweile haben auch Restaurants, Cafés und Bars wieder den Betrieb aufgenommen - allerdings unter Einhaltung strikter Regeln und nur bis 1 Uhr nachts.

Auch das kulturelle Leben soll wieder hochgefahren werden. Zunächst werden lediglich Veranstaltungen ohne Publikum erlaubt, ab 1. Juli dann bis zu 200 Personen zugelassen. Auch Kinos dürfen dann wieder öffnen.

Griechenland

Touristen und Reisende aus 29 Staaten dürfen ab dem 15. Juni ohne Quarantänepflicht nach Griechenland kommen - darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dann soll auch der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden - allerdings zunächst nur nach Athen und Thessaloniki, die übrigen Flughäfen sollen am 1. Juli folgen. Stichprobenartig soll es eine Corona-Kontrolle an den Flughäfen nach Landung aus dem Ausland geben.

Sehenswürdigkeiten wie die Athener Akropolis sind bereits wieder geöffnet, ebenso wie Tavernen, Bars und Badestrände. Ganzjahres-Hotels empfangen schon wieder Gäste, zum Start der Touristensaison am 15. Juni dürfen auch Saisonhotels öffnen. Der reguläre Fährverkehr zu den Inseln wurde bereits wieder aufgenommen, allerdings mit begrenzter Passagierzahl - um den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand wahren zu können. Auch Restaurants und Bars dürfen wieder öffnen - auch mit entsprechendem Mindestabstand.

Die Akropolis ist, wie die meisten Sehenswürdigkeiten in Griechenland, wieder geöffnet. Ab Mitte Juni dürfen auch deutsche Touristen ins Land einreisen.

Dänemark

Dänemark öffnet am 15. Juni wieder seine Grenzen für Reisende aus Deutschland, Norwegen und Island. Menschen aus anderen Ländern müssen dagegen bis Ende des Sommers warten, bis sie einreisen dürfen. Allerdings gibt es noch Bedingungen und Beschränkungen. So darf in Kopenhagen nicht übernachtet werden.

Für die Einreise brauchen Deutsche, Norweger und Isländer einen Unterkunftsnachweis für mindestens sechs aufeinanderfolgende Nächte - entweder in einem Hotel, einer Ferienwohnung oder auf einem Campingplatz. Kopenhagen darf nur tagsüber besucht werden. Allen Einreisenden soll ein Corona-Test angeboten werden. Wer als Deutscher ein Sommerhaus in Dänemark besitzt oder seinen Partner in dem Land besuchen will, darf bereits seit Ende Mai wieder einreisen.

Schweden

Die schwedischen Grenzen sind für Deutsche nicht geschlossen - das Einreiseverbot gilt nur für Länder außerhalb der EU und der Europäischen Freihandelszone. Zwar fliegen weiter nur wenige Maschinen aus Deutschland nach Stockholm oder Göteborg. Dafür werden die Fährverbindungen etwa von Kiel, Rostock oder Travemünde weiter befahren.

Wer mit dem Auto oder Zug über Dänemark gen Norden reisen möchte, der sollte auch die dänischen Regelungen im Blick behalten: Auf der Webseite der dänischen Polizei heißt es dazu derzeit, dass eine Reise nach Schweden etwa für Menschen mit ständigem Wohnsitz in Deutschland als "anerkennenswerter Zweck" für eine Erlaubnis zur Durchreise in Dänemark gilt.

Das Auswärtige Amt in Deutschland weist aber darauf hin, dass Schweden derzeit die "Pandemiekriterien" für eine Aufhebung der Warnung nicht erfülle. Bleibt das so, wird die Reisewarnung für das EU-Land nicht aufgehoben.

Norwegen

Die norwegischen Grenzen sind für Ausländer ohne konkreten Einreisegrund weiterhin dicht. Laut Regierung soll das Einreiseverbot bis zum 20. August Bestand haben. Nur Dänen dürfen bereits ab dem 15. Juni nach Norwegen reisen. Bis zum 20. Juli will man sich in Oslo anschauen, ob man die Grenzen für Reisende aus einzelnen anderen nahe gelegenen europäischen Ländern öffnen könnte. Deutschen Urlaubern bleibt also nichts anderes übrig als abzuwarten.

Großbritannien

Zwar gehört Großbritannien auch als Nicht-EU-Mitglied zu den Ländern, für die die Reisewarnung am 15. Juni aufgehoben wird. Allerdings müssen Einreisende nach der Ankunft in eine zweiwöchige Quarantäne. Dazu müssen sie bereits an der Grenze ihre Adress- und Kontaktdaten hinterlassen. Wer sich nicht an die Selbstisolation hält, muss mit einem hohen Bußgeld rechnen. Von der Quarantäne sind nur wenige Berufsgruppen ausgenommen: Lastwagenfahrer, Erntehelfer und medizinisches Personal sowie Reisende aus Irland, der Isle of Man und den Kanalinseln.

Das letzte Wort scheint jedoch in der Sache noch nicht gesprochen. Mehrere Fluggesellschaften haben gegen die Quarantänepflicht eine Klage eingereicht. Sie fordern eine Quarantäne nur für Ankömmlinge aus Risikogebieten. Die britische Regierung prüft eine Lockerung. Die Selbstisolation könnte demnach für Reisende aus Ländern, die die Corona-Krise gut im Griff haben, aufgehoben werden.

Irland

Wer nach Irland einreist, muss sich für 14 Tage in Selbstisolation begeben, das heißt, sich ununterbrochen an der angegebenen Wohnadresse aufhalten, ohne Kontakt zu anderen. Allerdings bleiben Hotels, Restaurants, Pubs und Cafés noch bis Ende Juni geschlossen. Zusammen mit Nordirland hat das Land einen Mehr-Phasen-Plan erstellt, mit dem Beschränkungen stufenweise aufgehoben werden. Am 29. Juni tritt Phase Drei in Kraft. Dann dürfen auch Hotels wieder öffnen - allerdings zunächst wohl nur für einheimische Gäste. Erst in der vierten Phase (am 20. Juli) werden alle Einschränkungen aufgehoben. Der Tourismusverband erwartet, dass danach auch die Quarantäne aufgehoben wird, dazu gibt es aber noch keine Mitteilung der Regierung.

Schweiz

Die Grenzen zur Schweiz werden am 15. Juni wieder geöffnet. Viele Hotels waren ohnehin die ganze Zeit nicht geschlossen. Campingplätze, Zoos, Schwimmbäder, Kinos und Theater müssen sich an Hygiene- und Schutzkonzepte halten. Mund- und Nasenschutz wird empfohlen, wo es voll werden kann, etwa in Seilbahnen, Bussen oder im Zug, aber vorgeschrieben sind Masken nicht. Wandern und Wellness geht, Festivals und Konzerte nicht. Aber das könnte sich ändern: Am 24. Juni wird entschieden, wann Veranstaltungen mit bis zu 1000 Menschen wieder erlaubt sind. Viele große Sommerfeste wie das Montreux-Jazzfestival, das Filmfestival in Locarno oder das große Festival der klassischen Musik in Luzern fallen zwar aus. Weil die Beschränkung von Besucherzahlen aber immer weiter gelockert wird, planen viele Veranstalter nun doch kleinere Kulturfeste.

Die Schweiz ist bei Wanderern ein beliebtes Reiseziel, wie hier am Seealpsee.

Portugal

Derzeit herrschen keine Einreisebeschränkungen für deutsche Staatsbürger an Flughäfen auf dem portugiesischen Festland, jedoch für Madeira und die Azoren. Dort ist eine 14-tägige Hotelquarantäne vorgeschrieben. Am 15. Juni werden die Grenzen für ausländischen Tourismus wieder geöffnet. Allerdings sind noch etliche Hotels geschlossen.

Kroatien

Kroatien erlaubt Bundesbürgern nun wieder die Einreise ohne Nachweis von Gründen. Bisher mussten Reisende an der Grenze die Buchung einer Unterkunft oder die Bestätigung für einen Immobilien- oder Bootsbesitz in Kroatien vorlegen. Die Lockerung betrifft auch die Bürger neun weiterer EU-Staaten, darunter Österreich. Reisende müssen lediglich an der Grenze erklären, wo sie sich aufhalten werden und wie sie erreichbar sind. Damit sollen sie gefunden werden können, wenn es in ihrer Umgebung neue Corona-Infektionen gibt. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, können sich Urlauber ein Formblatt von der Webseite entercroatia.mup.hr herunterladen.

Slowenien

Slowenien lässt seit dem 8. Juni Reisende aus Deutschland und 16 anderen europäischen Ländern ohne Auflagen einreisen. Eine Buchungsbestätigung muss mittlerweile nicht mehr vorgelegt werden. Alle Hotels dürfen wieder öffnen - zuvor galt dies nur für Herbergen mit weniger als 30 Zimmern. Im öffentlichen Raum und bei Freizeit-Aktivitäten ist ein Mindestabstand von anderthalb Metern einzuhalten. Darüber hinaus können Europäer im Transit durch das kleine Land reisen - etwa deutsche Urlauber, die mit dem eigenen Wagen nach Kroatien fahren wollen.

Tschechien

Tschechien lässt wieder Touristen aus Deutschland, Österreich und Ungarn ins Land, ohne dass ein negativer Corona-Test erforderlich ist. Die Hauptstadt Prag belohnt mehrtägige Hotelgäste mit kostenlosen Kulturgutscheinen.

Slowakei

Die Slowakei hat am 11. Juni ihre Grenzen auch für Bürger Deutschlands und 15 anderer Staaten Europas geöffnet - zuvor durften nur Tschechen, Österreicher und Ungarn einreisen. Nachtclubs dürfen wieder öffnen und Einkaufszentren Spielecken für Kinder anbieten. Ab 15. Juni ist auch der im März für 90 Tage verhängte Notstand aufgehoben.

Deutsche Staatsbürger können wieder ohne Auflagen nach Ungarn einreisen.

Ungarn

Ungarn hat wieder alle Beschränkungen im Personenverkehr mit Deutschland aufgehoben. Deutsche Staatsbürger können ohne Auflagen einreisen. Auch Ungarn, die aus Deutschland zurückkehren, brauchen sich nicht mehr einer 14-tägigen Heimquarantäne zu unterziehen.

Bulgarien

Die Sommersaison für ausländische Touristen soll laut bulgarischer Regierung am 1. Juli beginnen. Die Hotels nehmen bereits heimische Touristen auf. Seit dem 22. Mai ist EU-Staatsangehörigen die Einreise wieder gestattet - allerdings sind dabei Temperaturmessungen verpflichtend. Die Quarantänepflicht wurde aufgehoben.

An den langen Badestränden stehen die Liegestühle bereits in großen Abständen. Doch Bulgariens Fremdenverkehr hängt stark von Auslandsflügen ab, über die es noch keine Klarheit gibt. Deswegen herrscht große Ungewissheit für die Hotels, die vor allem Feriengäste aus dem Ausland unterbringen. Ein Großteil von ihnen hat für diesen Sommer kaum Buchungen. Hoteliers beklagen, dass es sich wegen der zusätzlichen Kosten für Schutz- und Hygienemaßnahmen kaum lohnen wird, aufzumachen.

Polen

Polen öffnete seine Grenzen zu anderen EU-Ländern am 13. Juni. Internationale Flüge sind ab dem 16. Juni wieder möglich. Hotels, Einkaufszentren sowie Restaurants und Cafés sind schon länger wieder geöffnet. Das gleiche gilt für Friseursalons und Kosmetikstudios.

Malta

Maltas internationaler Flughafen wird am 1. Juli wieder geöffnet. Dann dürfen Einwohner aus 19 Ländern einreisen, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz. Gleichzeitig entfallen dann die 14-tägige Quarantäneregel sowie der Covid-19-Test. Hotels, Restaurants, Geschäfte und Strände sind bereits geöffnet. Auch touristische Freizeiteinrichtungen und Schwimmbäder mit Außenpools empfangen bereits Besucher. Die ersten Museen und Sehenswürdigkeiten öffnen zunächst nur an den Wochenenden für eine begrenzte Anzahl an Besuchern. Der reguläre Fährverkehr zur Schwesterinsel Gozo wurde bereits wieder aufgenommen, allerdings mit einer begrenzten Passagieranzahl. An Bord gilt die Maskenpflicht.

Island

Auch Island gehört zu den fünf Nicht-EU-Ländern, für die die Reisewarnung am 15. Juni aufgehoben wird. Dann bekommen Urlauber die Möglichkeit, sich direkt bei der Einreise auf Corona testen zu lassen. Damit will die isländische Regierung internationalen Touristen eine Alternative zur vorgeschriebenen 14-tägigen Quarantäne nach der Ankunft geben. Island-Reisende können auch mit der Vorlage von Gesundheitsunterlagen am Flughafen nachweisen, coronafrei zu sein. Kinder sind von den Tests ausgenommen.

Türkei

Für die Türkei ist die Aufhebung der Reisewarnung noch nicht vorgesehen, sondern soll bis 31. August verlängert werden. Die türkische Regierung ist darüber sehr enttäuscht. Denn die Tourismusbranche dort wartet sehnsüchtig auf die für sie so wichtigen deutschen Urlauber. Die halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines nahm mittlerweile ihren internationalen Flugverkehr - auch nach Deutschland - wieder auf. Die zwischenzeitlich bestehende Einreisesperre für Deutsche gibt es nicht mehr.

Flughäfen und Hotels bereiten sich schon auf ausländische Touristen vor. Die Einrichtungen müssen sich an zahlreiche Richtlinien halten, an Stränden etwa gilt ein Sicherheitsabstand, am Pool gibt es nur abgepackte Handtücher und in Flughäfen und Hotels werden Wärmebildkameras eingesetzt. Die Regierung hat ein Zertifikationsprogramm entwickelt, an dem sich Gastronomen und Hotels freiwillig beteiligen können. Auch deutsche Firmen wie der TÜV Süd stellen Inspektoren.

Zypern

Zypern hat seine Flughäfen für Touristen aus einigen Ländern geöffnet. Urlauber aus Deutschland und zwölf anderen Staaten können ohne Quarantänepflicht auf die Insel fliegen. Es gibt lediglich eine Bedingung für die Einreise: Bis zum 20. Juni müssen die Gäste sich vor der Einreise einem Corona-Test unterziehen. Danach dürfen sie frei einreisen. Sollten Reisende während ihres Aufenthalts auf Zypern an den Folgen einer Coronavirus-Infektion erkranken, will die Regierung der Inselrepublik nach eigener Aussage die Kosten übernehmen.

Ägypten

Für Urlauber aus dem Ausland sind die Grenzen nach wie vor dicht. Noch ist unklar, wann an Ferienorten wie Hurghada und Scharm el Scheich wieder Normalität einkehrt. Hotels dürfen für einheimische Urlauber bei 50 Prozent Belegung inzwischen aber wieder öffnen. Dafür erhielten bisher rund 150 Hotels eine entsprechende Genehmigung. Restaurants und Cafés sollen unter Auflagen bald wieder Gäste empfangen können. Auch die nächtliche Ausgangssperre wurde verkürzt.

Zugleich laufen Gespräche darüber, ausländische Touristen wieder ins Land zu lassen. Allerdings warnte Deutschlands Botschafter Cyrill Nunn erst am 9. Juni in einem Landsleute-Brief vor "weiter steigenden Gesundheitsgefahren" und riet den in Ägypten verbleibenden Deutschen, erneut über eine Heimreise nachzudenken. "Das ägyptische Gesundheitssystem stößt derzeit an seine Grenzen", schrieb Nunn.

USA

Seit Mitte März gilt ein Einreiseverbot für Ausländer aus Europa in die USA. Ein Ende des Verbots ist derzeit nicht absehbar.