Corona-Bekämpfung Darum ist die App eine schwere Geburt

Nach der technischen Kehrtwende der Bundesregierung wird es noch Wochen dauern, bis eine deutsche Corona-App auf den Markt kommt. Warum kann man nicht Apps anderer Länder übernehmen? Ein Überblick.

Von Dominik Lauck, tagesschau.de

Warum dauert es mit der deutschen App so lange?

Ursprünglich wollte die Bundesregierung bereits Mitte April eine solche Contact-Tracing-App auf den Markt bringen, um die Kontakte von Infizierten schnell nachverfolgen zu können. Ein Streit über die Art und Weise der Speicherung, der letztlich die Abkehr vom zunächst favorisierten zentralen Ansatz zur Folge hatte, sowie Unklarheiten bei den Zuständigkeiten führten jedoch zu Verzögerungen.

Weshalb werden so viele Hoffnungen in die App gesetzt?

Wie soll die App für Deutschland funktionieren?

Jedes Mobiltelefon mit eingeschalteter App soll sich über Bluetooth automatisch mit Geräten in seiner Nähe verbinden. Dazu soll über die Signalstärke die Entfernung zwischen zwei Smartphones ermittelt werden, und zugleich sollen die Handys bei einer engen Begegnung per Bluetooth anonyme ID-Schlüssel austauschen. Wenn bei einem Nutzer eine Infektion festgestellt wird, meldet er das auf freiwilliger Basis in der App. Über einen Abgleich der ID-Schlüssel können Personen benachrichtigt werden, die sich in seiner Nähe aufhielten. Dieser Abgleich soll ausschließlich auf den Smartphones der Nutzer stattfinden und nicht zentral auf einem Server - das heißt, die Nutzer müssen die Daten aktiv vom Server abrufen. Bundesregierung setzt bei Corona-App auf dezentrale Datenspeicherung

Ist mit der App Missbrauch möglich?

In Deutschland will man Missbrauch ausschließen, indem die Infektionsmeldung von den Gesundheitsbehörden bestätigt werden muss. Auf welchem Wege das geschehen soll, ist noch nicht näher beschrieben. In Österreich beispielsweise ist Missbrauch leichter möglich. Dort wird lediglich die Handynummer gefordert, wenn man sich als infiziert meldet.

Warum wird nicht eine App aus anderen Ländern übernommen?

Die Tracing-Apps aus China, Indien oder Südkorea kommen allein schon aus Datenschutzgründen nicht infrage. Sie erfassen persönliche Daten und überwachen den Aufenthaltsort. Nutzer der Apps sind für die Behörden und das Umfeld identifizierbar. Aus datenschutzrechtlicher Sicht wäre am ehesten die in Österreich benutzte "Stopp Corona"-App der deutschen Bevölkerung vermittelbar. Doch auch die hat den Schwachpunkt, den derzeit weltweit alle Apps haben: Auf iPhones muss die App im Vordergrund laufen, um automatisiert über Bluetooth den Abstand zu anderen Handys zu messen, da Apples Betriebssystem iOs grundsätzlich keine Bluetooth-Aktivitäten im Hintergrund erlaubt. Hinzu kommt, dass die Apps in anderen Ländern viele Benutzer von der Bedienerfreundlichkeit nicht überzeugt haben, wie die oft nur durchschnittlichen Bewertungen in den Stores von Google und Apple zeigen. Die Schweiz setzt auf die "Next Step"-App zur Bekämpfung des Coronavirus.

Es gibt schon eine deutsche Corona-App - was ist damit?

In dieser Woche kam die in Hannover entwickelte Tracing-App "GeoHealth" auf den Markt. Die setzt jedoch auf die GPS-Technik, welche nur mit großem Aufwand auf Genauigkeiten von unter zwei Metern kommt. Da eine Coronavirus-Infektion nach Einschätzung von Virologen in einem Abstand von mehr als 1,5 Meter sehr unwahrscheinlich ist, ist diese Methode nur bedingt geeignet. Die Entwickler werben für ihren Ansatz als Übergangslösung, bis eine von der Regierung unterstützte App zur Verfügung steht. "Ich kann nichts inhaltliches zu der App sagen", erklärte der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, Hanno Kautz, auf Anfrage.

Wer entwickelt in Deutschland die Contact-Tracing-App?

Die Bundesregierung hat nun entschieden, dass die App federführend von der Deutschen Telekom und dem Software-Konzern SAP entwickelt werden soll. Die Fraunhofer-Gesellschaft und das Helmholtz-Institut CISPA sollen bei der Entwicklung beraten, da sie in den vergangenen Wochen bereits an einem Projekt für eine App gearbeitet hatten, bei der die erhobenen Daten zentral gespeichert werden sollten.

Wie sieht die Arbeitsteilung aus?

"Das Team ist geformt und die Aufgaben sind verteilt", erklärt SAP-Sprecher Hilmar Schepp gegenüber tagesschau.de. Demnach ist die Telekom für die Prozesse Netzwerk, Mobilfunk sowie den sicheren und effizienten Betrieb der App zuständig, SAP stellt die technische Plattform zur Verfügung. Beide Unternehmen erarbeiten eine Open-Source-Lösung - also einen einsehbaren Code. Dazu wurde das offene DP-3T-Protokoll ausgewählt, auf das beispielsweise auch die Schweiz setzt. SAP und Telekom stimmen sich dazu mit Google und Apple ab. Diese wollen in Kürze Schnittstellen im Betriebssystem der Handys freischalten, auf die Entwickler von Corona-Apps aufsetzen können. Die Fraunhofer-Gesellschaft und das Helmholtz-Institut bringen die Erkenntnisse ihrer Arbeit der vergangenen Wochen ein, etwa bei der Bluetooth-Kalibrierung. Um die notwendigen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit zu gewährleisten, werden das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik und die Bundesbehörde für Datenschutz und die Informationsfreiheit von Beginn an eingebunden. Die genaue Ausgestaltung der App - die sogenannte Front-End-Applikation - übernimmt dann später ein noch zu bestimmender Partner. Im Gespräch ist die Initiative Gesund-Zusammen, die bereits eine solche Lösung erarbeitet hat. Corona-Tracing-App Was heißt zentralisiert oder dezentral? In der Debatte um eine Tracing-App sind diese Begriffe der Knackpunkt - doch was ist der Unterschied? | mehr

Was ist das DP-3T-Protokoll?

Die Abkürzung steht für "Decentralised Privacy-Preserving Proximity Tracing". An dem Protokoll arbeiteten mehr als 25 Wissenschaftler und akademischen Forschern aus ganz Europa. Es soll Einblick in die Kontakte der Nutzer verhindern.

Welche Rolle spielen Google und Apple?

Mehr als 99 Prozent aller mobilen Geräte laufen mit dem Google-Betriebssystem Android oder iOS von Apple. Die beiden Tech-Giganten entwickeln gemeinsam eine Technologie, mit der erkennbar ist, wie lange und auf welcher Entfernung zwei Handys nebeneinander waren. Außerdem kümmern sie sich um Erzeugung, Austausch und Abgleich der Krypto-Schlüssel. Diese IDs sollen alle 10 bis 20 Minuten wechseln, um eine Nachverfolgung einzelner unmöglich zu machen. An dieser Technologie wird nach Einschätzung von Linus Neumann vom Chaos Computer Club (CCC) kein Land vorbeikommen: "Ich halte es nicht für möglich, ohne den Apple-/Google-Ansatz eine App zu entwickeln, die funktional im Hintergrund läuft und die notwendige Verbreitung erreicht", sagte Neumann tagesschau.de Auch das Rote Kreuz, das in Österreich die App veröffentlicht hat, ist an diesem Konzept interessiert und will darauf umsteigen. Streit um Corona-Tracing-App Kräftemessen mit Apple und Google Netzpolitische Organisationen kritisieren die zentrale Speicherung von Daten bei der geplanten Corona-App scharf. | mehr

Was sagen die Datenschützer zu der nun geplanten App?

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber ist zufrieden, dass die Daten nur dezentral gespeichert werden sollen. Dieses Modell sei "aus Datenschutzgründen das bessere", sagte er am Dienstag im ARD-Morgenmagazin. Der Datenschutz stehe dem Gesundheitsschutz nicht im Wege. Auch Hannes Federrath, der Präsident der Gesellschaft für Informatik, begrüßt den neuen Weg: "Aus Datenschutzsicht ist der dezentrale Ansatz vorzuziehen", sagte Federrath tagesschau.de, auch wenn der zentrale Ansatz wahrscheinlich effektiver gewesen wäre. Dass die Bundesregierung zunächst auf eine zentralisierte Version gesetzt hatte, ist für ihn kein großes Problem: "Jetzt kommt es auf zwei, drei Wochen mehr nicht an." Ulrich Kelber, Bundesdatenschutzbeauftragter, mit Informationen über die Tracing-App

Wer bringt die App am Ende heraus?

Nach der Fertigstellung soll die Corona-App durch das Robert Koch-Institut herausgegeben werden. Die weiteren Pläne der Bundesregierung sehen vor, dass es in einer zweiten Stufe ermöglicht werden soll, freiwillig zusätzliche Daten zur Verfügung zu stellen. Dazu soll ein Forschungsserver eingerichtet werden, der pseudonymisierte Daten zur qualitätssichernden Analyse der Corona-App nutzen kann.

Wann kann die App auf den Start gehen?

Wann wird die App ein Erfolg?

Nach einer Studie der Universität Oxford kann die Epidemie gestoppt werden, wenn 60 Prozent der Bevölkerung eine solche App verwenden und ihren Empfehlungen folgen. Allerdings gehen die Wissenschaftler davon aus, dass auch bei einer niedrigeren Nutzungsrate schon positive Auswirkungen spürbar sind.

Sind so viele Menschen dazu bereit?

Wird die App nur für den deutschen Markt erarbeitet?

Die deutsche App soll mit anderen europäischen Lösungen kompatibel sein. Allerdings setzt Frankreich derzeit noch auf eine zentrale Lösung - mit den bekannten Einschränkungen für den Einsatz von Bluetooth im Hintergrund.

Wie sind die Erfahrungen anderer Länder mit Corona-Apps?