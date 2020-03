Die USA verhängen wegen des Coronavirus für 30 Tage ein allgemeines Einreiseverbot für Menschen, die aus Europa in die USA reisen wollen. Das Einreiseverbot soll laut Präsident Trump am Freitag um Mitternacht US-Zeit in Kraft treten.

US-Präsident Donald Trump hat wegen des neuartigen Coronavirus ein Einreiseverbot aus allen europäischen Ländern erlassen, mit Ausnahme Großbritanniens. Es gelte ab Freitag für 30 Tage, sagte Trump am Abend in einer Rede an die Nation.

Er warf der Europäischen Union vor, nicht schnell genug auf die Gefahr durch das Virus reagiert habe. Die Infektionen in den USA seien auf Reisende aus Europa zurückzuführen, sagte er. Der US-Präsident erklärte, die Regierung und der Privatsektor in den USA würden alle Maßnahmen ergreifen, um das amerikanische Volk zu schützen.

