Als erstes EU-Land hat Slowenien die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Abstandsregeln und Maskenpflicht bleiben aber weiter bestehen. Die Grenzen für EU-Bürger sind wieder geöffnet.

Das EU-Land Slowenien hat nach einem erheblichen Rückgang der Ansteckungszahlen als erstes EU-Land die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Regierungschef Janez Jana sagte, die Corona-Pandemie sei "gezähmt". In den vergangenen 14 Tagen wurden lediglich 35 Neuansteckungen in dem Zwei-Millionen-Einwohnerland verzeichnet.

Die Vorsichtsmaßnahmen wie Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten in Slowenien nach wie vor.

Die Grenzen des Landes sind jetzt für EU-Bürger geöffnet. EU-Bürger können ab dem 31. Mai einreisen, ohne sich in die bislang vorgeschriebene siebentägige Heimquarantäne begeben zu müssen, wie die Nachrichtenagentur STA berichtete. An den Grenzen zu den EU-Nachbarländern Österreich, Italien und Ungarn wird allerdings weiterhin kontrolliert.

Keine Einreise bei Symptomen und für Nicht-EU-Bürger

EU-Ausländer, die offensichtlich Symptome einer Corona-Erkrankung aufweisen und keinen ständigen Wohnsitz in Slowenien haben, werden zurückgewiesen. Für Nicht-EU-Bürger ist bei der Einreise weiterhin die Quarantänepflicht vorgeschrieben.

Im Land gelten unverändert Abstandsregeln und eine Maskenpflicht in Geschäften, Lokalen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Beim Betreten öffentlicher Gebäude müssen die Hände desinfiziert werden. Diese Maßnahmen seien notwendig, da die Gefahr einer Ausbreitung des Virus noch nicht gebannt sei, erklärte die Regierung.

Ausbreitung zurückgedrängt

Dem kleinen Alpen- und Adrialand gelang es in den vergangenen Wochen, die Ausbreitung von Corona-Erkrankungen zurückzudrängen, nachdem die Regierung am 12. März den Gesundheitsnotstand erklärt hatte. Laut aktuellem Stand sind in Slowenien 1464 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Bislang wurden 103 Tote gemeldet.

Mit Informationen von Clemens Verenkotte, ARD-Studio Osteuropa