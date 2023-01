Pistorius will bald in die Ukraine reisen

Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius will möglichst bald in die Ukraine fahren. "Sicher ist, dass ich schnell in die Ukraine reisen werde. Vermutlich sogar schon innerhalb der nächsten vier Wochen", sagte er der "Bild am Sonntag".

Auf die Frage, wann die Entscheidung über "Leopard"-Panzer für die Ukraine falle, sagte er: "Wir sind mit unseren internationalen Partnern, allen voran mit den USA, in einem sehr engen Dialog zu dieser Frage."