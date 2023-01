Debatte um "Leopard 2"-Lieferung Baltische Außenminister appellieren an Scholz Stand: 21.01.2023 14:16 Uhr

Der Druck auf Deutschland, die Lieferung von "Leopard 2"-Panzern zu erlauben oder selbst Panzer des Typs zu liefern, steigt weiter. Jetzt mahnen die Außenminister von Lettland, Estland und Litauen - und berufen sich auf Deutschlands Führungsrolle in Europa.

Die Außenminister der baltischen Länder haben Deutschland aufgefordert, "Leopard 2"-Panzer an die Ukraine zu liefern.

"Das ist nötig, um die russische Aggression zu stoppen, der Ukraine zu helfen und den Frieden in Europa schnell wieder herzustellen", schrieb der lettische Außenminister Edgars Rinkevics auf Twitter - nach eigenen Angaben auch im Namen seiner Amtskollegen aus Estland und Litauen. "Deutschland hat als europäische Führungsmacht diesbezüglich eine besondere Verantwortung."

Strack-Zimmermann enttäuscht

Zuletzt hatten sich Politikerinnen und Politiker aus Ampel-Koalition und Opposition enttäuscht über die Zurückhaltung Deutschlands gezeigt. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), sagte im ZDF-heute journal: "Zumindest wäre ein Signal richtig gewesen, den Partnern schon mal grünes Licht zu geben."

Damit meinte sie den Wunsch von Ländern wie Polen, eigene "Leopard 2"-Panzer aus deutscher Produktion an die Ukraine zu liefern. Dazu benötigen sie allerdings eine Genehmigung aus Berlin. "Die Geschichte schaut auf uns, und Deutschland hat leider gerade versagt", monierte Strack-Zimmermann.

Auch Göring-Eckardt für Panzerlieferung

Auch Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt zeigte sich enttäuscht. "Ich hätte mir gewünscht, dass bereits in dieser Woche die deutsche Regierung den Weg für die Lieferung von Leopard-Panzern freigemacht hätte", sagte die Grünen-Politikerin der Funke Mediengruppe: "Diese werden in der Ukraine dringend gebraucht. Die Ukraine verteidigt nicht nur ihr eigenes Land, sondern auch unsere Freiheit."

Mützenich fordert Vernunft statt "Schnappatmung"

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich wies Strack-Zimmermanns Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit scharfen Worten zurück. "Frau Strack-Zimmermann und andere reden uns in eine militärische Auseinandersetzung hinein. Dieselben, die heute Alleingänge mit schweren Kampfpanzern fordern, werden morgen nach Flugzeugen oder Truppen schreien", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Eine Politik in Zeiten eines Krieges in Europa macht man nicht im Stil von Empörungsritualen oder mit Schnappatmung, sondern mit Klarheit und Vernunft."

Scholz rückt nicht ab

Hintergrund ist ein Treffen der Verbündeten zu einer Ukraine-Konferenz in Ramstein gestern, bei dem weitere Milliardenhilfen für das von Russland überfallene Land vereinbart wurden - aber nicht die Lieferung von "Leopard 2"-Panzern.

Zuletzt hatte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Resnikow laut Medienberichten bekannt gegeben, ukrainische Soldatinnen und Soldaten sollten mit ihrer Ausbildung an den Panzern in Polen bald beginnen.