Ukrainische Streitkräfte werden in Polen trainieren, Leopard 2-Panzer zu bedienen, sagt Verteidigungsminister Resnikow. Präsidentengattin Selenska fordert mehr Einsatz in der Umsetzung eines Zehn-Punkte-Friedensplans.

Resnikow: Leopard 2-Training in Polen

Dem ukrainischen Verteidigungsminister Oleksii Resnikow zufolge werden ukrainische Streitkräfte in Polen auf Leopard 2 Kampfpanzern trainieren. "Wir werden damit anfangen und dann weitermachen", zitiert ihn der ukrainischsprachige US-Sender "Voice of America". Resnikow bezeichnete die Entwicklung der Ausbildung als Durchbruch und führt den Erfolg auf die Bemühungen Polens zurück.



Der Minister hatte am Freitag am Treffen der Verteidigungsminister auf dem deutschen Luftwaffenstützpunkt Ramstein teilgenommen. Über die Entscheidung, ob Deutschland künftig Leopard 2 Kampfpanzer liefern wird, zeigt er sich optimistisch.

Auf Twitter postete Resnikow ein Foto, auf dem er selbst mit dem neuen deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius zu sehen ist. In seinem Post dankte er unter anderem der deutschen Regierung für die militärische Hilfe und schrieb außerdem: "Wir hatten ein offenes Gespräch über Leopard 2. Fortsetzung folgt."