Diskussion um Panzer-Lieferungen Sofortige Ausbildung am "Leopard" gefordert Stand: 22.01.2023 10:32 Uhr

In der Debatte um Lieferungen von "Leopard 2"-Panzern an Kiew fordert Grünen-Politiker Hofreiter, Ukrainer sofort am Gerät auszubilden. Eine Liste aller Modelle - inklusive zur Abgabe geeigneter Panzer - liegt laut "Spiegel" offenbar bereits vor.

Waffensysteme in Milliardenhöhe für die Ukraine - doch keine "Leopard 2"-Panzer: Bei ihrem Treffen in Ramstein hatten die Unterstützerländer keine Lieferungen der Kampfpanzer beschlossen, auf die Kiew seit Monaten drängt.

Deutschland habe in Ramstein einen "erheblichen Fehler gemacht und dadurch weiter Ansehen eingebüßt", sagte der Grünen-Politiker Anton Hofreiter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er forderte, sofort mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Panzern zu beginnen.

Der "Leopard"-Kampfpanzer sei eine entscheidende Unterstützung. "Putin wird erst zu Verhandlungen bereit sein, wenn er erkennt, dass er diesen Krieg nicht gewinnen kann", sagte der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag.

Liste der Bestände lag schon im Frühsommer vor

Die Bundesregierung steht international wie national in der Kritik, weil die Entscheidung über mögliche Lieferungen noch immer aussteht. Zuletzt hatte der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius angekündigt, die Bundeswehrbestände des "Leopard"-Panzers prüfen zu wollen. Doch eine detaillierte Liste liegt nach "Spiegel"-Informationen bereits vor.

Bereits seit dem Frühsommer 2022 gibt es beim Verteidigungsministerium demnach eine Auflistung mit verschiedenen Leopard-Modellen, die bei der Truppe verfügbar sind und für eine Lieferung an die Ukraine infrage kämen. Die Tabelle sei als Verschlusssache eingestuft, hieß es.

"Spiegel": 19 Modelle des Typs 2A5 kämen infrage

Die Bundeswehr verfügt laut der dem "Spiegel" vorliegenden Liste insgesamt über 312 verschiedene "Leopard 2"-Panzer verschiedener Baureihen, davon seien im Mai vergangenen Jahres allerdings 99 für Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten bei der Rüstungsindustrie gewesen, einer bereits in der Aussonderung.

In der Liste seien daher unter der Überschrift "Bestand Truppe" 212 "Leopard 2"-Modelle aufgeführt. Unter diesen seien sowohl die verschiedenen Modelle 2A5, 2A6, 2A7 und 2A7V - die modernste Ausführung des Waffensystems. Zum Stichtag 22. Mai habe die Truppe über 53 Exemplare der "Leopard"-Variante 2A7V verfügt.

Aus der Liste gehe auch hervor, welche Modelle sich für eine Lieferung in die Ukraine eignen würden, schreibt der "Spiegel" unter Berufung auf Bundeswehr-Insider. Demnach sei denkbar, dass die Bundeswehr die 19 "Leopard 2A5"-Modelle abgeben könne, da sie nur zu Übungen eingesetzt würden.

Pistorius will möglichst bald in die Ukraine reisen

Verteidigungsminister Pistorius hat sich zu der Liste bislang nicht geäußert. Auf die Frage, wann die Entscheidung über "Leopard"-Panzer für die Ukraine falle, sagte er der "Bild am Sonntag": "Wir sind mit unseren internationalen Partnern, allen voran mit den USA, in einem sehr engen Dialog zu dieser Frage."

Pistorius kündige an, dass er schnell in die Ukraine reisen werde. "Vermutlich schon innerhalb der nächsten vier Wochen", sagte der SPD-Politiker. Er erklärte zudem, die Bundeswehr sollte den Spitzenplatz in Europa einnehmen. "Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa, deswegen sollte es auch unser Ziel sein, die stärkste und am besten ausgestattete Armee in der EU zu haben."

Das sei aber nicht in drei Jahren bis zur nächsten Bundestagswahl zu schaffen. Dafür brauche es noch ein paar Jahre länger.