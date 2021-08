Das RKI hat am Morgen 8324 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 40,8. Laut einem Bericht wollen die Bundesländer Impfzentren nach dem Ende der Bundesfinanzierung schließen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Gouverneur von Texas positiv auf Coronavirus getestet

Der gegen strengere Vorschriften im Kampf gegen die Pandemie eintretende Gouverneur des US-Bundesstaats Texas, Greg Abbott, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Der Gouverneur wird sich im Amtssitz des Gouverneurs isolieren und weiterhin täglich Tests durchführen", teilte das Büro des Republikaners mit. Abbott sei vollständig gegen das Coronavirus geimpft, bei guter Gesundheit und zeige derzeit keine Symptome. Seine Frau Cecilia sei negativ getestet worden. Abbott hatte sich zuletzt immer wieder gegen strengere Corona-Regeln in Texas gestemmt. Auflagen wie eine Maskenpflicht in dem Staat hatte er per Verfügung für illegal erklärt.