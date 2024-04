Propalästinensische Demo Polizei verbietet Protestcamp am Kanzleramt Stand: 26.04.2024 13:14 Uhr

Vor rund drei Wochen schlugen propalästinensische Aktivisten vor dem Kanzleramt ihre Zelte auf. Jetzt muss das Protestcamp aufgelöst werden. Folgen die Demonstranten nicht der Aufforderung, will die Polizei das Camp räumen.

Das pro-palästinensische Protest-Camp am Berliner Kanzleramt muss aufgelöst werden. Wie eine Polizeisprecherin am Freitagmittag dem rbb bestätigte, wurde der Versammlungsleitung eine Verbotsverfügung überrreicht.



Über Lautsprecher seien die etwa 20 Aktivisten aufgefordert worden, ihre Zelte abzubauen und den Ort zu verlassen. Grund seien mehrere Verstöße und Straftaten, die die Versammlungsleitung nicht reguliert habe.



Eine Räumung erfolge aber erst, wenn die Menschen der Aufforderung der Polizei nicht folgen würden, so die Sprecherin. Die Polizei ist ihren Angaben zufolge mit 150 Einsatzkräften vor Ort.



Pro-palästinensische Aktivisten hatten das Protestcamp am 8. April zwischen Bundestag und Kanzleramt aufgebaut. Sie demonstrieren dort unter anderem gegen Waffenlieferungen an Israel. Die Dauerkundgebung war zunächst bis zum 22. April genehmigt worden.

Sendung: rbb24 Inforadio, 26.04.2024, 13 Uhr