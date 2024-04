liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ USA sollen langfristige Rüstungshilfen planen ++ Stand: 26.04.2024 07:03 Uhr

Die USA wollen offenbar langfristige Aufträge für Rüstungsgüter vergeben, die an die Ukraine gehen sollen. Der ukrainische Präsident Selenskyj wirbt um Investitionen in den Rüstungssektor. Alle Entwicklungen im Liveblog.

USA sollen Paket für langfristige Rüstungshilfen planen

Britischer Ex-Verteidigungsminister drängt auf "Taurus"-Lieferungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft, mithilfe von Investitionen aus dem Westen den landeseigenen Rüstungssektor stärken und ausbauen zu können. Er werbe in seinen internationalen Gesprächen bei den Partnern ohne eigene Produktionskapazitäten darum, in die ukrainische Rüstungsbranche zu investieren, sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Ziel sei es, eine gemeinsame Waffenproduktion aufzubauen und die Front zu stärken.

Der ehemalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace fordert Deutschland auf, Marschflugkörper vom Typ "Taurus" an die Ukraine zu liefern. Bundeskanzler Olaf Scholz müsse sich entscheiden, ob er wolle, dass die Ukraine den Krieg gewinne oder nicht, sagte Wallace gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Er verstehe zwar die Sorge vor einer weiteren Eskalation, halte diese aber für unbegründet. "Russlands rote Linien sind wie Kreide, die man von der Tafel wischt", so Wallace.

Scholz hatte sein Nein zu "Taurus"-Lieferungen wiederholt damit begründet, dass weder Deutschland noch die NATO aktiv in den Krieg gegen die Ukraine hineingezogen werden dürften.

Was für ein Waffensystem ist der Marschflugkörper "Taurus"? Der Marschflugkörper vom Typ "Taurus" ist rund fünf Meter lang und wiegt fast 1.400 Kilogramm. Er ist mit einem eigenen Triebwerk und mehreren Navigationssystemen ausgestattet, die einen autonomen Tiefflug durch gegnerisches Gebiet ermöglichen. Das bedeutet, die Marschflugkörper können im Krieg aus sicherer Entfernung von Kampfflugzeugen abgefeuert werden und Ziele in bis zu 500 Kilometern Entfernung treffen und zerstören.



Da die Marschflugkörper besonders tief fliegen und relativ klein sind, können sie von der gegnerischen Flugabwehr nur schwer getroffen werden. Die Bundeswehr hat das Waffensystem "Taurus" seit 2005. Es kann mit den Kampfflugzeugen "Tornado" und "Eurofighter" zum Einsatz gebracht werden. Hersteller ist eine Tochterfirma des Rüstungskonzerns MBDA.



Der Marschflugkörper "Taurus" ist das deutsch-schwedische Gegenstück zu den parallel entwickelten britisch-französischen Marschflugkörpern "Storm Shadow" und "Scalp".

Die US-Regierung will Kreisen zufolge langfristige Militärhilfen für die Ukraine auf den Weg bringen. Dafür soll ein weiteres, umgerechnet rund 5,6 Milliarden Euro schweres Hilfspaket beschlossen werden, wie das Portal "Politico" und die Nachrichtenagentur AP berichteten. Im Rahmen des Programms sollen an US-Rüstungsunternehmen langfristige Verträge für die Herstellung von Kriegsgerät für die Ukraine vergeben werden, was bedeutet, dass Monate oder sogar Jahre bis zur Lieferung der Güter gehen dürften.

Erst am Mittwoch hatte US-Präsident Joe Biden ein Gesetz für ein Rüstungspaket in Höhe von einer Milliarde US-Dollar unterzeichnet. Dabei handelt es sich in erster Linie um Ausrüstung für die Flugabwehr, Artillerie, Raketensysteme und gepanzerte Fahrzeuge aus den Beständen des US-Militärs. Diese Rüstungshilfen soll die Ukraine so schnell wie möglich erhalten.