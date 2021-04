Das RKI hat am Morgen knapp 29.426 Neuinfektionen gemeldet. Deutschlands Intensivmediziner schlagen Alarm: Es gebe keine Zeit mehr zu diskutieren, es sei "fünf nach zwölf". Alle Entwicklungen im Liveblog.

05:10 Uhr

RKI meldet 29.426 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 160,1

Das Robert-Koch-Institut hat 29.426 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 9019 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Vergleich zum Vortag auf 160,1 von 153,2. 293 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 79.381. Insgesamt wurden bislang mehr als 3,073 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.