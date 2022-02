Doping-Fall Walijewa Hinterleuten droht Strafe aus den USA Stand: 15.02.2022 09:09 Uhr

Im Doping-Fall um die russische Eiskunstläuferin Walijewa könnten die USA erstmals ein Anti-Doping-Gesetz anwenden. Den Hinterleuten drohen dann hohe Haft- und Geldstrafen. Es wäre eine Warnung an alle Dopingsünder.

Von Arthur Landwehr, ARD-Studio Washington

In der amerikanischen Sportwelt will man es nicht dabei bewenden lassen: Dass die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa im Einzelwettbewerb bei den Olympischen Winterspielen in Peking starten darf, halten Sportler, Funktionäre und Politiker für ungerecht gegenüber anderen Sportlern. Es gehe dabei nicht so sehr um die junge Frau, sondern um die Hinterleute, um Betrug im Sport.

SWR Logo Arthur Landwehr ARD-Studio Washington

Und der Ruf wird laut, dass die USA zum ersten Mal ein Gesetz anwenden, das vor knapp zwei Jahren genau dafür vom Kongress verabschiedet und vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump unterschrieben wurde, wie der Chef der US-Dopingagentur, Travis Tygart, bei CNN erklärt. Er bekommt dafür Rückendeckung aus der Politik.

Gemeint ist das "Rodtschenkow-Anti-Dopingbetrug-Gesetz", das den USA erlaubt, auch Dopingsünder in anderen Ländern zu bestrafen, wenn es sich um ein internationales Großereignis handelt und amerikanisches Geld im Spiel ist. Benannt ist es nach dem Whistleblower Grigorij Rodtschenkow, der 2014 dabei geholfen hatte, das russische Staatsdoping aufzudecken.

Bis zu zehn Jahre Haft drohen

Das Gesetz schützt in der Regel die betroffenen Sportler, bedroht aber jeden mit bis zu zehn Jahren Haft oder 250.000 Dollar Geldstrafe, der Doping möglich macht: Ärzte, Trainer, Funktionäre.

Und das, so der Jurist Jim Walden, einer der Mitautoren des Gesetzes, müsse jetzt gegen das Umfeld der jungen Russin angewandt werden. "Wir müssen Ermittlungen einleiten, die jeden ins Gefängnis bringen, der die verbotene Substanz zugänglich gemacht hat", so Walden.

Alle Anforderungen des Gesetzes seien erfüllt, so Walden: Es handele sich um ein Großereignis, jemand anderes habe der jungen Athletin ein verbotenes Mittel gegeben und amerikanische Unternehmen hätten die Spiele gesponsert.

Ehrliche Sportler sind die eigentlichen Opfer

Aber, wie soll das gehen, wenn es doch um Russen in Russland geht? Das läuft ähnlich wie bei Anti-Mafia-Gesetzen. Wenn jemand zur Fahndung ausgeschrieben oder in Abwesenheit verurteilt wird, kann er nicht mehr unbehelligt in die USA einreisen, ebenfalls nicht in Länder, die Auslieferungsabkommen mit den USA haben. Damit wären schon mal große Sportveranstaltungen in Dutzenden Ländern tabu, aber auch private Geschäftsreisen.

Es gehe um die anderen Sportler, so Walden, die geschützt werden müssten. Denn auch bei Walijewas Start seien die schon jetzt die eigentlichen Opfer, wenn es keine Siegerehrung gebe. "Man verweigert ihnen ihren Moment in der Sonne, die Förderungen, ihre Möglichkeiten, Geld durch einen Olympiasieg zu verdienen", so Walden.

Eine Warnung an alle Dopingsünder

Und da kommen auch US-Sportler ins Spiel. Sie würden sich an alle Regeln halten, fair kämpfen und dafür verlieren, sagen sie. Und wenn sie gewinnen, nimmt man ihnen den wichtigsten Moment, so der frühere Olympiaturner Justin Spring bei Fernsehsender CNN: "Die Medaillenzeremonie, darauf hat man als Athlet sein ganzes Leben hingearbeitet, und das dann in einem Hinterzimmer zu erleben?"

Das IOC hatte vor zwei Jahren heftig gegen das amerikanische Gesetz gearbeitet, aber sich nicht gegen eine überparteiliche Mehrheit in beiden Kammern des Kongresse durchsetzen können.

Das IOC zeige keine Zähne gegen Russland, heißt es auch jetzt in den USA, aber das Rodtschenkow-Gesetz könne das ändern. Denn käme es zu Ermittlungen gegen Walijewas Trainerin und Ärzte, hätten die kaum noch eine Chance auf der internationalen Bühne und das sei dann Warnung an alle anderen.