Die Nachwuchsorganisation der Grünen hat sich vehement gegen ein Bündnis mit der Union ausgesprochen. SPD-Chef Walter-Borjans hält eine Reform der Schuldenbremse ohne CDU/CSU für unrealistisch. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bei den Gesprächen zwischen Grünen und FDP gibt es viele Differenzen, gerade in der Sozial- oder Wirtschaftspolitik seien beide Parteien weit auseinander: "Da treffen Welten aufeinander", befand Grünen-Co-Chef Robert Habeck nüchtern am Tag nach der Bundestagswahl.

Lambsdorff sieht weiter Chancen für Schwarz-Grün-Gelb

Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff hält eine Jamaika-Koalition weiterhin für möglich. "FDP und Grüne sprechen jetzt miteinander, um zwischen beiden Parteien Brücken zu bauen", sagte Lambsdorff der "Augsburger Allgemeinen". Anschließend würden Gespräche mit SPD und Union geführt.

"Ob am Ende eine Jamaika-Koalition herauskommt wie in Schleswig-Holstein oder beispielsweise eine Ampel wie in Rheinland-Pfalz ist offen." Programmatisch gebe es bei der FDP eine größere Nähe zur Union, betonte Lambsdorff. "Aber wir gehen offen in die Gespräche mit allen anderen Parteien", fügte er hinzu.