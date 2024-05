Rathaus Tiergarten in Berlin Staatsschutz ermittelt nach Brandanschlag Stand: 10.05.2024 13:44 Uhr

Bei einem Brandanschlag auf das Berliner Rathaus Tiergarten ist ein hoher Sachschaden entstanden. Jetzt ermittelt der Staatsschutz: Denn die Brandstifter haben propalästinensische Botschaften hinterlassen.

Durch Brandstiftung ist im Rathaus Tiergarten in Berlin-Moabit ein hoher Schaden entstanden. Das teilte das Bezirksamt am Freitag mit. "Der im Gebäudeinneren entstandene Sachschaden ist erheblich, verletzt wurde niemand", so das Bezirksamt Mitte, ohne nähere Angaben zur Schadenshöhe zu machen.



Unbekannte hatten im Rathaus Tiergarten in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer gelegt - die Polizei sieht einen Bezug zum Gaza-Krieg. Wegen des Zusammenhangs mit dem Nahost-Konflikt hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Er ist bei politischen Straftaten zuständig.

Schmierereien sollen entfernt werden

An dem Gebäude wurden laut Angaben einer Polizeisprecherin von Donnerstag propalästinensische Parolen festgestellt, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen sollen. Ein Zeuge habe in der Nacht gehört, wie Scheiben zersplittert seien. Als er sich dem Gebäude näherte, soll er die Flammen sowie zwei Personen gesehen haben, die von einem Baugerüst kletterten, das derzeit am Rathaus steht. Im November war ein Schaukasten vor dem Rathaus Tiergarten mit einer Ausstellung zur jüdischen Geschichte des Krankenhauses Moabit beschädigt worden.

Zudem sollen die pro-palästinensischen Schmierereien entfernt werden. Das teilte der stellvertretende Bezirksbürgermeister von Mitte, Spallek, am Freitag mit. Er verurteilte den Brandanschlag auf Dienstzimmer des Gebäudes und die Parolen auf der Fassade.

Sendung: rbb24 Inforadio, 10.05.2024, 11:20 Uhr