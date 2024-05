Nachrichten und Hintergründe Europawahl 2024

Europawahl Listen auf den Wahlzetteln Diese 35 Parteien stehen in Deutschland zur Wahl Stand: 06.05.2024 10:12 Uhr

Für die Europawahl 2024 wurden in Deutschland 35 Parteien zugelassen. Die meisten stehen in allen Bundesländern auf den Stimmzetteln. Ein Überblick der Parteien, die zur Wahl stehen.

Der Bundeswahlausschuss hat Ende März über die Zulassung von Parteien und politischen Vereinigungen zur Europawahl 2024 entschieden. 35 Wahlvorschläge wurden nach Prüfung der formellen Voraussetzungen zugelassen. 33 davon stehen in allen Bundesländern auf den Stimmzetteln. Die CSU ist nur in Bayern wählbar, die CDU dagegen nur in den restlichen 15 Bundesländern. Daher stehen bei dieser Europawahl überall in Deutschland jeweils 34 Listen zur Wahl. Ein Überblick.

Partei (Kurzbezeichnung) Parteiname Spitzenkandidatur Programm CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands Ursula Gertrud von der Leyen* Wahlprogramm GRÜNE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Theresa Reintke Wahlprogramm SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands Katarina Barley Wahlprogramm AfD Alternative für Deutschland Maximilian Eugen Krah Wahlprogramm CSU Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. Manfred Weber Wahlprogramm DIE LINKE DIE LINKE Martin Simon Schirdewan Wahlprogramm FDP Freie Demokratische Partei Marie-Agnes Strack-Zimmermann Wahlprogramm Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative Martin Hans Sonneborn Wahlprogramm FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER Christine Singer Wahlprogramm Tierschutzpartei PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ Sebastian Eike Everding Wahlprogramm ÖDP Ökologisch-Demokratische Partei Manuela Magda Franca Maria Ripa Wahlprogramm FAMILIE Familien-Partei Deutschlands Helmut Julius Geuking Wahlprogramm Volt Volt Deutschland Damian Hieronymus Johannes Freiherr von Boeselager Wahlprogramm PIRATEN Piratenpartei Deutschland Anja Theresia Hirschel Wahlprogramm MERA25 MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit Karin De Rigo Wahlprogramm HEIMAT Die Heimat Udo Manfred Lothar Voigt Parteiprogramm (pdf) TIERSCHUTZ hier! Aktion Partei für Tierschutz Cornelia Keisel Grundsatzprogramm - Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung Felix Werth Wahlprogramm BIG Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit Haluk Yildiz Wahlprogramm (pdf) Bündnis C Bündnis C - Christen für Deutschland Karin Heepen Wahlprogramm PdH Partei der Humanisten Sascha Boelcke Wahlprogramm MENSCHLICHE WELT Menschliche Welt Dominik Gerhard Laur Wahlprogramm DKP Deutsche Kommunistische Partei Franz Patrik Köbele Parteiprogramm MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands Monika Gärtner-Engel Wahlprogramm SGP Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale Christoph Vandreier Wahlprogramm ABG Aktion Bürger für Gerechtigkeit Loreen Helga Bermuske Parteiprogramm dieBasis Basisdemokratische Partei Deutschland Isabel Désirée Eleonore Graumann Wahlprogramm (pdf) BÜNDNIS DEUTSCHLAND BÜNDNIS DEUTSCHLAND Lars Patrick Berg Wahlprogramm BSW Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit Fabio Valeriano Lanfranco De Masi Wahlprogramm DAVA Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch Fatih Mehmed Zingal Parteiprogramm KLIMALISTE Klimaliste Deutschland Verena Eunike Hofmann Wahlprogramm LETZTE GENERATION Parlament aufmischen - Stimme der Letzten Generation Lina Johnsen Programm PDV Partei der Vernunft Dirk Christian Hesse Grundsatzprogramm (pdf) PdF Partei des Fortschritts Lukas Sieper Wahlprogramm (pdf) V-Partei³ V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer Simon Klopstock Wahlprogramm (pdf)

* Die CDU hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Spitzenkandidatin gekürt. Sie soll für eine zweite Amtszeit an der Spitze der EU-Kommission stehen. Auf den Stimmzetteln in Deutschland taucht sie allerdings nicht auf. Dort stehen in den 15 Bundesländern, in denen die CDU antritt, jeweils andere Kandidatinnen und Kandidaten auf dem ersten Listenplatz.