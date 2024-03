Europawahl 45 Vereinigungen reichen Wahlvorschläge ein Stand: 19.03.2024 14:35 Uhr

Nicht nur die im Bundestag vertretenen Parteien wollen ins EU-Parlament: Insgesamt 45 politische Vereinigungen haben sich für die Europawahl angemeldet - unter ihnen die "Letzte Generation" und "Die Haie - Partei mit Biss".

45 politische Vereinigungen haben in Deutschland fristgerecht ihre Wahlvorschläge für die Europawahl am 9. Juni eingereicht. Dazu zählen die Parteien im Bundestag, aber auch Vereinigungen wie die Klimaaktivisten der "Letzten Generation", die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung und - nur für Niedersachsen - Die Haie - Partei mit Biss, wie die Bundeswahlleitung in Wiesbaden mitteilte.

Auch 16- und 17-Jährige dürfen wählen

Über die Zulassung entscheidet der Bundeswahlausschuss am Karfreitag, 29. März, in öffentlicher Sitzung in Berlin. Ihm gehören die Bundeswahlleiterin Ruth Brand, acht von Parteien benannte Beisitzer sowie zwei Richter des Bundesverwaltungsgerichts an. Die Europawahl ist in Deutschland die erste Abstimmung, bei der auch bundesweit bereits 16- und 17-Jährige wählen dürfen.

Bislang war das für sie erst in manchen Bundesländern bei Kommunal- oder teils auch Landtagswahlen möglich. Die Zahl der Wahlberechtigten bei der Europawahl am 9. Juni in Deutschland ist laut Bundeswahlleitung mit bis zu rund 64,9 Millionen Bürgerinnen und Bürger ungewöhnlich hoch, weil dabei auch EU-Ausländer, die hier wohnen, ihre Kreuzchen machen dürfen.