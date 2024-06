Europawahl 2024

Europawahl

Agrarpolitik im EU-Wahlkampf Rolle rückwärts nach Protesten

Nicht nur in Deutschland, in weiten Teilen Europas gab es Bauernproteste. Die EU-Reaktion darauf ist nun Thema im Wahlkampf. Und so haben die Wählerinnen und Wähler auch in der Agrarpolitik klare Alternativen. Von Jakob Mayr. mehr