Nachrichten und Hintergründe Europawahl 2024

Europawahl Reaktionen Kühnert macht Ampel für Wahlschlappe verantwortlich Stand: 10.06.2024 13:29 Uhr

Der SPD-Spitze schlägt nach der Wahlschlappe Unmut aus den eigenen Reihen entgegen - doch die Ampel will weitermachen wie bisher. Die FDP sieht sich sogar gestärkt.

Nach einer Europawahl, bei der die Wählerinnen und Wähler in Deutschland Regierungsparteien abgestraft und die AfD gestärkt haben, beraten die Bundesparteien in Berlin über Konsequenzen. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert machte die Politik in der Ampel-Regierung mitverantwortlich für das schlechte Abschneiden seiner Partei. Die SPD habe zwar mit Frieden und Gerechtigkeit die richtigen Themen besetzt, sagt er nach der SPD-Präsidiumssitzung.

"Aber der SPD ist es nicht glaubwürdig genug gelungen, uns mit diesen Punkten zu verbinden." Man dürfe nicht beiseite wischen, dass dies auch an Auftreten und Wahrnehmung der Ampel-Koalition liege, so Kühnert.

Unmut bei der SPD

In der SPD hatten zuvor nach der Wahlschlappe Unmutsäußerungen vor allem von Politikern des linken Parteiflügels zugenommen. Der SPD-Europapolitiker Axel Schäfer forderte die Parteispitze auf, sich in der Frage eines Aussetzens der Schuldenbremse gegen die FDP durchzusetzen und dabei notfalls auch ein Ende der Ampel-Koalition in Kauf zu nehmen.

FDP sieht sich gestärkt

FDP-Chef Christian Lindner hingegen sieht in der Europawahl eine Stärkung seiner Partei. Das Ergebnis für die FDP sei "ein Signal der Stabilisierung, das wir auch politisch nutzen wollen", sagte Lindner. Er verwies darauf, dass die Liberalen im Vergleich zur Europawahl 2019 insgesamt hinzugewonnen hätten.

Grundsätzliche Zweifel an der Führungsfähigkeit von Bundeskanzler Olaf Scholz habe die FDP nicht, so Lindner. Solange sich alle zu der Arbeitsgrundlage des Koalitionsvertrages bekennen, gebe es keinen Grund, Vertrauen infrage zu stellen.

"Signal dieser Wahl ernst nehmen"

Lindner forderte aber, die Ampel-Koalition müsse das "Signal dieser Europawahl ernst nehmen". Nötig sei die Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung. Zudem gebe es ein klares Signal, dass mehr Steuerung und Kontrolle bei der Migration erwartet würden.

Fahrplan für Haushalt 2025 bleibt

Unterdessen steht der Zeitplan für die Aufstellung des Haushalts 2025 laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit auch nach der Europawahl. Es bleibe beim Ziel aller drei Ampel-Parteien, am 3. Juli im Kabinett einen verfassungskonformen Haushaltsentwurf zu beschließen.

Bis dahin werde es mehrere Gesprächsrunden von Kanzler Scholz, Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Lindner mit einzelnen Ministern geben, die höhere Ausgaben planten als eigentlich vorgesehen.

Absage an Neuwahl-Forderung

Auch vorgezogene Neuwahlen wie in Frankreich solle es in Deutschland trotz des schlechten Abschneidens der Regierungsparteien bei der Europawahl nicht geben. Das sei "zu keinem Zeitpunkt, keiner Sekunde" Thema gewesen, erklärte Hebestreit.

Das Wahlergebnis sei für SPD, Grüne und FDP sei "nicht ersprießlich" ausgefallen. Die Bewertung im Detail müssten aber die einzelnen Parteien abgeben. Die Legislaturperiode sei jedenfalls auf vier Jahre angelegt "und am Ende der vier Jahre wird abgerechnet", so Hebestreit.