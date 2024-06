liveblog Europawahl 2024 ++ Hohe Zahl von Briefwählern ++ Stand: 09.06.2024 17:57 Uhr

Es ist der letzte Tag der Europawahlen - in sechs EU-Staaten wurde bereits gewählt. In Deutschland schließen die Wahllokale um 18 Uhr. Es zeichnet sich ein hoher Anteil von Briefwählern ab. Der Liveblog zur Europawahl.

Höhere Briefwahlbeteiligung als 2019 in einigen Bundesländern

21 der 27 EU-Staaten wählen heute

Um 17 Uhr haben in Österreich die Wahllokale geschlossen. Jörg Schönenborn guckt auf die Trends im Nachbarland. Die stärkste Partei wird laut Trend wie vermutet die FPÖ mit 27 Prozent.

Regierung, Parlament, zweite Kammer: Auf den ersten Blick ist das politische System der EU so aufgebaut wie das der Bundesrepublik. Aber tatsächlich sind die Unterschiede groß. Wie funktioniert die EU? Ein Überblick.

Wie hat Deutschland gewählt, wie sehen die Ergebnisse in den Nachbarländern aus? Verfolgen Sie den Wahlabend live bei tagesschau24.

Noch 15 Minuten sind die Wahllokale in Deutschland geöffnet. Am frühen Nachmittag zeichnete sich bereits großes Interesse ab - mehr als 32 Prozent der Wahlberechtigten hatten gegen 14 Uhr abgestimmt. Erstmals dürfen auch 16- und 17-Jährige wählen.

Die rechtspopulistische FPÖ ist bei der Europawahl in Österreich Nachwahlbefragungen zufolge erstmals stärkste Kraft geworden. Die FPÖ kam demnach auf 27 Prozent. Die regierende konservative Österreichische Volkspartei (ÖVP) liegt demnach bei 23,5 Prozent und die sozialdemokratische SPÖ bei 23 Prozent.

Die rechtspopulistischen Parteien in der EU haben nach Einschätzung von Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin und Professorin an der Hertie School in Berlin, einen starken Wahlkampf gemacht. Vor allem junge Menschen seien auf die Parteien über die sozialen Medien aufmerksam geworden, sagte sie im Interview mit der tagesschau. Einer der Gründe für den möglichen Erfolg der rechten Parteien sei die Unzufriedenheit mit den amtierenden Regierungen.

Allerdings würden auch viele Menschen in Europa merken, dass es in dieser Wahl um sehr viel geht. "Sie merken, dass das Europa, so wie wir es uns wünschen, auf dem Spiel steht", sagte Römmele.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine Stimme in seinem Wahllokal in Potsdam abgegeben. Der SPD-Politiker kam in Begleitung seiner Frau Britta Ernst und stellte sich in der Schlange im Wahllokal bei der Industrie- und Handelskammer an.

Baby Benedikt und seine Eltern werden diese Wahl in Erinnerung behalten: In ihrem Wahllokal machen sie ein Foto mit Bundeskanzler Olaf Scholz.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wählte in Burgdorf-Beinhorn (Region Hannover). Die 65-Jährige bewirbt sich für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission. Von der Leyen hat den Posten seit 2019 inne.

AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah, der nach umstrittenen Äußerungen zur nationalsozialistischen SS von der AfD-Spitze ein Auftrittsverbot im Wahlkampf bekommen hatte und wegen der Spionageaffäre um einen Mitarbeiter in den Schlagzeilen stand, gab seine Stimme in seinem Heimatort Dresden ab.

Mit Spannung blickt die Ampelregierung auf die Europawahl, denn traditionell wird sie als Gelegenheit genutzt, mit der Regierungspolitik abzurechnen - mit der Arbeit der Ampel sind derzeit nur wenige zufrieden. Für das Bündnis Sahra Wagenknecht ist die Wahl ein erster Stimmungstest.

Lesen Sie mehr zur Ausgangslage und der Vorwahlbefragung, die Infratest dimap in der vergangenen Woche für die ARD durchgeführt hat.

Das Interesse an der Europawahl ist in Deutschland dieses Mal offenbar größer als noch vor fünf Jahren. Bis 14 Uhr machten nach Angaben von Bundeswahlleiterin Ruth Brand 32,3 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Briefwahlstimmen sind dabei nicht berücksichtigt. 2019 waren es nach damaligen Angaben zum gleichen Zeitpunkt 29,4 Prozent gewesen, am Ende lag die Wahlbeteiligung bei 61,4 Prozent. Allerdings sind laut Bundeswahlleitung Zwischenstände von 2019 und jetzt methodisch nicht exakt vergleichbar.

Hinsichtlich der Briefwähler seien vorerst noch keine genauen Angaben möglich, hieß es. Einzelne Kommunen wie etwa Frankfurt am Main hätten hier von einer höheren Quote 2024 im Vergleich zu 2019 gesprochen, hieß es. Auch In Hamburg meldete der Landeswahlleiter eine höhere Briefwahlbeteiligung als noch 2019.

Umschläge mit Briefwahlstimmen werden in Frankfurt am Main sortiert.

In 21 der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union wird heute gewählt. In einzelnen EU-Staaten fand die Wahl bereits in den vergangenen Tagen statt. Erwartet wird, dass die konservative Europäische Volkspartei (EVP), zu der aus Deutschland die Union gehört, ihre Stellung als stärkste Kraft im Straßburger Parlament mit 720 Abgeordneten behaupten wird.

Umfragen prognostizieren allerdings eine Stärkung rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien. Nach der Wahl wird auch die EU-Kommission neu gebildet, deren Vorsitzende derzeit die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen ist.

Herzlich willkommen zum Liveblog zur Europawahl.

