Liveblog Landtagswahlen +++ Stärkste Parteien wieder vorn +++

In Baden-Württemberg bleiben die Grünen laut ARD-Prognose stärkste Kraft und verbessern sogar den Rekord von 2016, in Rheinland-Pfalz siegt die SPD trotz leichter Verluste. Die CDU fährt in beiden Ländern Verluste ein. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

18:08 Uhr Hoher Anteil an Briefwählern Die ARD rechnet in Baden-Württemberg mit einem Briefwähleranteil von 50 Prozent, in Rheinland-Pfalz sogar von 65 Prozent. Beides sind neue Rekordwerte in dem jeweiligen Land. Dennoch sinkt die Wahlbeteiligung in beiden Bundesländern.

18:03 Uhr 18-Uhr-Prognose für Baden-Württemberg In Baden-Württemberg bleiben die Grünen laut Prognose von Infratest dimap stärkste Kraft und verbessern mit 31,0 Prozent sogar ihr Ergebnis von 2016 (30,3 Prozent). Die CDU bekommt nur noch 23,0 Prozent (2016: 27,0 Prozent). Auch die AfD verliert Stimmen und bekommt 11,5 Prozent (2016: 15,1 Prozent). Die SPD bleibt fast unverändert bei 12,0 Prozent (2016: 12,7 Prozent). Die FDP legt auf 11,5 Prozent zu (2016: 8,3 Prozent). Die Linke bekommt 3,5 Prozent der Stimmen (2016: 2,9 Prozent).

18:01 Uhr 18-Uhr-Prognose für Rheinland-Pfalz In Rheinland-Pfalz bleiben die Sozialdemokraten trotz leichter Verluste stärkste politische Kraft. Die Partei mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer an der Spitze kam laut Prognose von Infratest dimap auf 34,5 Prozent. Im Jahr 2016 kam die SPD auf 36,2 Prozent. Die CDU kommt auf 26,0 Prozent. 2016 waren es noch 31,8 Prozent. Die AfD bekommt 10,5 Prozent (2016: 12,6 Prozent). Die FDP landet bei 6,5 Prozent (2016: 6,2 Prozent). Die Grünen legen auf 8,5 Prozent zu (2016: 6,2 Prozent). Die Linke bekommt 2,5 Prozent (2016: 2,8 Prozent). Die Freien Wähler wären laut Prognose mit 5,5 Prozent im Parlament (2016: 2,2 Prozent).

17:19 Uhr Deutlich weniger wählen vor Ort Bei beiden Landtagswahlen geben wegen der Coronavirus-Pandemie deutlich weniger Menschen als normal ihre Stimmen in Wahllokalen ab. Stattdessen dürften die ungewöhnlich vielen Briefwahlstimmen entscheidend werden. Das wird die ersten Prognosen und Hochrechnungen am Abend schwieriger machen. In Rheinland-Pfalz lag die Wahlbeteiligung bis zum Mittag bei rund 52 Prozent. "Wegen der hohen Zahl an Briefwählern war es in den Wahllokalen bislang sehr ruhig", teilte der Landeswahlleiter mit. "Stichproben in ausgewählten Kommunen ergaben bis zum Mittag einen Urnenwähleranteil von 7,5 Prozent. Weitere 44,5 Prozent hatten bereits per Briefwahl abgestimmt." Wegen der Corona-Pandemie gelten in den Wahllokalen besondere Hygiene- und Abstandsregeln. Dazu zählen unter anderem Abstand, Maske, Plexiglas und desinfizierte Kugelschreiber. Bild: dpa Ein ähnliches Bild gab es in Baden-Württemberg. Dort stimmten an den Wahlurnen bis 14.00 Uhr nur 19,6 Prozent aller Wahlberechtigten ab, wie die Landeswahlleiterin mitteilte. Vor fünf Jahren waren es zur gleichen Zeit 35,5 Prozent.

17:00 Uhr Baden-Württemberg: Kretschmann will weiter regieren Insgesamt sind 7,7 Millionen Bürger in Baden-Württemberg aufgerufen, den neuen Landtag zu wählen. Ministerpräsident ist Winfried Kretschmann von den Grünen. Nach Umfragen dürften die Grünen wie 2016 stärkste Kraft werden. Ihrem Koalitionspartner CDU werden Verluste vorhergesagt. Ob das grün-schwarze Regierungsbündnis fortgesetzt wird, ist unsicher. Die Grünen könnten womöglich eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP bilden. Auch eine Neuauflage von Grün-Rot ist nach Umfragen in Reichweite - ebenso wie eine völlig neue Koalition aus Grünen und FDP. Kretschmann hatte offen gelassen, mit wem er koalieren will, die Regierung müsse allerdings stabil und verlässlich arbeiten können. Baden-Württemberg wählt Verhaltener Auftakt, deutlicher Favorit swr Auch bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hält sich die Wahlbeteiligung zum Auftakt in Grenzen.