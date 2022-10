Laut Präsident Selenskyj liefern sich ukrainische Truppen heftige Kämpfe um die strategisch wichtige Stadt Bachmut. CDU-Politiker Röttgen warnt vor einer Einschüchterung durch Putins Atomdrohungen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyj: Schwere Kämpfe um Bachmut

Die ukrainischen Truppen sind in der Nähe der strategisch wichtigen Stadt Bachmut im Osten des Landes offenbar in schwere Kämpfe verwickelt. "Wir halten unsere Stellungen im Donbass, insbesondere in Richtung Bachmut, wo es jetzt sehr, sehr schwierig ist", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. Die russischen Streitkräfte hatten bereits mehrfach versucht, die Stadt einzunehmen.