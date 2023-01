Liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj will Korruption nicht dulden ++ Stand: 23.01.2023 04:28 Uhr

Der ukrainische Präsident kündigt neue Maßnahmen gegen Vorteilsnahme an. SPD-Politiker Wiese nimmt Scholz vor Kritik aus Koalitionskreisen in der Panzerfrage in Schutz. Die Entwicklungen im Liveblog.

SPD-Fraktionsvize nimmt Kanzler gegen Kritik aus der Ampel in Schutz In der Debatte um mögliche Kampfpanzer-Lieferungen an die Ukraine hat der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, Bundeskanzler Olaf Scholz gegen koalitionsinterne Kritik in Schutz genommen. "Innerhalb der Ampel-Koalition arbeiten wir in dieser herausfordernden Lage konstruktiv und abgestimmt unter der Führung von Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen. Einzelne Abweichungen sollte man aber auch nicht überbewerten", sagte Wiese der "Rheinischen Post". "Vielmehr sollte man jetzt die Nerven bewahren und Entscheidungen grundsätzlich nicht aus dem Bauch heraus treffen." Alle aktuellen Maßnahmen dienten der umsichtigen und vorbereitenden Planung für den Fall einer möglichen Entscheidung zur Lieferung von Leoparden, "nehmen diese Entscheidung aber nicht vorweg", sagte Wiese. Dies erfolge in enger Abstimmung im Bündnis und mit der klaren roten Linie, dass die Nato nicht Kriegspartei werde. "Übereilte Alleingänge wären das Gegenteil von verantwortungsvollen Handeln in diesen Zeiten", sagte Wiese.