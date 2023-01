Erneut greift Russland Kiew und Umgebung mit Kampfdrohnen an - insbesondere kritische Infrastruktur wird dabei zum Ziel genommen. Die Ukraine beschießt russische Truppen in der Donezk-Region. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die aktuellen russischen Drohnenangriffe zielen ukrainischen Angaben zufolge erneut auf kritische Infrastrukturen in Kiew und der umliegenden Region ab. "Es ist laut in der Region und in der Hauptstadt: nächtliche Drohnenangriffe", schreibt Oleksij Kuleba, der Gouverneur der Region Kiew, auf Telegram. "Die Russen haben mehrere Wellen von (aus dem Iran stammenden) Shahed-Drohnen gestartet. Sie zielen auf kritische Infrastruktureinrichtungen. Die Luftabwehr ist im Einsatz."

01.12 Uhr - In der Silvesternacht haben ukrainischen Streitkräfte russischen Angaben zufolge die Stadt Makiwka und andere Orte in den von Moskau kontrollierten Teilen der Region Donezk beschossen. Den Berichten zufolge wurde ein Militärquartier getroffen, wobei mehrere Menschen getötet wurden.

Hauptstadt erneut unter Drohnenbeschuss

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist auch in der Nacht zum Montag nach Angaben der Militärverwaltung von der russischen Armee aus der Luft angegriffen worden. "Luftangriff auf Kiew ... für die Hauptstadt gilt Luftalarm", teilte die Militärverwaltung auf Telegram mit. Der Leiter der Militärverwaltung, Serhij Popko, rief die Bewohner der Stadt auf, "in Schutzräumen zu bleiben".

Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, im nordöstlichen Stadtbezirk Desniansky habe es eine Explosion gegeben. Rettungskräfte seien im Einsatz, ein 19-Jähriger sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Leiter der Militärverwaltung für die Region Kiew, Oleskij Kuleba, erklärte, die Luftabwehr sei aktiviert. "Die Gefahr in der Region Kiew dauert an! Unsere Luftabwehrkräfte arbeiten an den Zielen." Das wichtigste sei nun, Ruhe zu bewahren und in den Schutzräumen zu bleiben, bis der Luftalarm vorbei sei.