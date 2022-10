++ Siedlungen in Region Cherson zurückerobert ++

Ukrainische Truppen haben nach Angaben von Präsident Selenskyj zwei Siedlungen in Cherson zurückerobert. Der Deutsche Städtetag ruft zu größeren Anstrengungen beim Energiesparen auf. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Verschleppung des Leiters des Atomkraftwerkes Saporischschja als Terrorakt verurteilt. Russland müsse dafür zur Verantwortung gezogen und bestraft werden, sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Nach Angaben der Internationalen Atomenergie-Organisation haben die russischen Behörden den Leiter des AKW für Befragungen vorübergehend festgenommen. IAEO-Chef Rafael Grossi reist in dieser Woche nach Moskau und Kiew. Er schlägt eine Schutzzone rund um das ukrainische Atomkraftwerk vor. Die Anlage ist seit Monaten von russischen Truppen besetzt.

Der Deutsche Städtetag hat zu größeren Anstrengungen beim Energiesparen aufgerufen. Ihm mache Sorge, wie stark der Gasverbrauch gerade in Privathaushalten gestiegen sei, sagte Städtetagspräsident Lewe der "Funke Mediengruppe". Er appellierte an die Bürger, sich mehr einzuschränken. Morgen beraten Bund und Länder im Kanzleramt über die Energiekrise. Dabei wird es auch um die Gaspreisbremse gehen. Für einen Teil des Gases soll der Preis gedeckelt werden, um private Haushalte und Unternehmen finanziell nicht zu überfordern.

EU-Gipfel beschäftigt sich mit Reaktion auf Annexion und Energiekrise

Vor dem Hintergrund der drohenden Annexion von vier ukrainischen Gebieten durch Russland und steigender Energiepreise dringt der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, auf eine entschlossene Reaktion der Europäischen Union (EU). "Wir werden erörtern, wie wir die Ukraine so lange wie nötig wirtschaftlich, militärisch, politisch und finanziell unterstützen können", sagte Michel vor dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU-Länder am Freitag in Prag. Ziel sei auch, die Versorgungssicherheit und erschwingliche Energie für Haushalte und Unternehmen vor dem Winter sicherzustellen.